Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cosa sappiamo finora

Una produzione da oltre 450 milioni di dollari, ispirata agli appunti lasciati da Tolkien in appendice alla sua trilogia più celebre ma con diverse differenze rispetto all'opera dell'autore. La storia di Galadriel, dei 20 anelli, di Sauron e della Seconda Era. Ecco cosa c'è da sapere Condividi

Il teaser ufficiale è arrivato domenica 13 febbraio (anche se in Italia era già lunedì 14), durante il Super Bowl, e da quel giorno il web è pieno di commenti e post su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie tv ispirata all'universo narrativo di J. R. R. Tolkien, che arriverà su Amazon il 2 settembre del 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), è letteralmente sulla bocca di tutti, tra hype e scetticismo. Il tutto dopo appena un minuto di montato, qualche foto pubblicata in esclusiva da Vanity Fair America e una serie di character poster in cui dei personaggi non si vede nemmeno il volto. Ma che cosa sappiamo davvero della serie?

Il titolo

Il titolo è stato rivelato soltanto a gennaio, con un filmato che sembrava mostrare la discesa di un fiume di lava nel letto di un canyon, salvo poi rivelare che si trattava del metallo fuso usato per forgiare gli anelli dentro dei solchi che componevano, appunto, il titolo: The Rings of Power, gli anelli del potere. Il riferimento è naturalmente ai celeberrimi venti anelli forgiati nella Seconda era: tre per i re degli elfi, sette ai principi dei nani, nove per gli uomini mortali e poi quell'anello, quello per domarli tutti. Sappiamo dunque che se Il Signore degli Anelli è collocato temporalmente nella Terza Era della Terra di Mezzo, la serie si svilupperà intorno a fatti avvenuti nella Seconda Era.

L'ispirazione

Secondo quanto rivelato da Vanity Fair America, la serie non sarà basata su un libro di Tolkien in particolare ma prenderà spunto dai tanti dettagli lasciati dall'autore nelle appendici de Il Signore degli Anelli.

LA SINOSSI UFFICIALE

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta sullo schermo per la prima volta le leggende eroiche della favolosa Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima rispetto agli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori indietro a un era in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria per poi cadere in rovina, eroi improbabili furono messi alla prova, la speranza fu appesa al più sottile dei fili, e uno dei più grandi cattivi mai scaturiti dalla penna di Tolkien minacciò di coprire tutto il mondo con le tenebre. A partire da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia noti che nuovi, mentre affrontano il temuto riemergere di male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, al regno insulare mozzafiato di Númenor, fino ai punti più remoti della mappa, questi regni e personaggi si ritagliano eredità che sopravvivranno per molto tempo dopo che se ne saranno andati.

LE AMBIENTAZIONI

La prima immagine della serie in assoluto è stata diffusa nell'agosto del 2021, in occasione dell'ufficializzazione della data d'uscita, e ha dato subito un'idea delle ambientazioni. Scenografie grandiose e scorci mozzafiato sembrano essere il trait d'union tra Gli Anelli del Potere e la trilogia cinematografica di Peter Jackson. E non è un caso che per girare gli episodi della produzione Amazon sia stata scelta come location la Nuova Zelanda, già utilizzata per Il Signore degli Anelli. Le riprese della seconda stagione dovrebbero invece spostarsi negli studios di Londra.

I PERSONAGGI

Il cast della serie sarà piuttosto nutrito e comprenderà una ampia gamma di personaggi. Alcuni di questi sono lieti ritorni per i fan de Il Signore degli Anelli, sebbene interpretati da attori diversi. Ovviamente non parliamo di uomini come Boromir e Aragorn o degli Hobbit come Frodo e Sam, che all'epoca dei fatti narrati dalla serie non potevano certamente essere nati, ma degli elfi immortali. In Gli Anelli del Potere vedremo dunque una giovane Galadriel, Elrond e Celeborn. Accanto a loro, alcuni personaggi noti a chi ha letto i libri di Tolkien: dal principe Durin IV a Isildur, fino ad arrivare a Sauron. La serie mostrerà anche gli antenati degli hobbit, i pelopiedi. Nella serie saranno presenti però anche personaggi originali, mai citati nell'opera di Tolkien: tra questi spiccano l'elfo silvano Arondir e la principessa nana Disa, gli umani Bronwyn e Halbrand.

LA STORYLINE DI GALADRIEL

Vanity Fair ha rivelato anche quella che è forse la storyline più attesa dai fan: quella di Galadriel. Secondo quanto riportato dal magazine americano, "il mondo di Galadriel è come un oceano in tempesta. Ben lungi dalla saggia, eterea regina elfica interpretata da Cate Blanchet nei film di Peter Jackson, la Galadrien di Morfydd Clark nella serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è più giovane di migliaia di anni, molto arrabbiata, dura quanto intelligente, e convinta che il male sia più vicino di quanti tutti pensino. A partire dal secondo episodio, i suoi avvertimenti la isoleranno, letteralmente e in senso figurato, fino a portarla a lottare per la sopravvivenza su una zattera in compagnia di un mortale di nome Hallbrand (Charlie Vickers), un nuovo personaggio creato per la serie. Galadriel lotta per il futuro mentre Hallbrand scappa dal suo passato".

IL CAST

Tanti personaggi significa tanti attori. E allora ecco una lista di quelli attualmente confermati: Morfydd Clark (Galadriel); Charlie Vickers (Halbrand). Charles Edwards (Celebrimor), Sophia Nomvete (principessa Disa), Owain Arthur (principe Durin IV). Ismael Cruz Córdova (Arondir), Nazanin Boniadi (Bronwyn), Robert Aramayo (Elrond), Maxim Baldry (Isildur), Benjamin Walker (Re Gil-galad), Daniel Weyman (Lo Straniero), Markella Kavenagh (Elanor "Nori" Brandyfoot). Nel cast figurano anche Joseph Mawle, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Dylan Smith, Peter Mullan, Sir Lenny Henry, Cynthia Addai-Robinson, Geoff Morrell, Kip Chapman, Thusitha Jayasundera, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Anthony Crum, Peter Tait, Fabian McCallum, Simon Merrells, Lloyd Owen, Augustus Prew, Alex Tarrant, Leon Wadham, Sara Zwangobani, Ian Blackburn, Will Fletcher, Amelie Child-Villiers e Beau Cassidy.

LA PRODUZIONE

La produzione della serie è cominciata nel 2020 e Amazon ha già annunciato che si tratterà di un dramma in più stagioni. L'accordo firmato dal colosso dello streaming, che nel 2017 ha strappato i diritti alla concorrenza di Netflix grazie a un'offerta di 250 milioni di dollari, comprende un impegno per cinque stagioni, ma Amazon al momento ha confermato solo le prime due. La prima durerà 9 episodi. Il budget utilizzato per la produzione è di 465 milioni di dollari.