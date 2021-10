Il Signore degli Anelli, la serie: dettagli di una colossale battaglia

La serie TV de “Il Signore degli Anelli” continua a incuriosire i fan di tutto il mondo. Una produzione Amazon che farà il proprio esordio sulla piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Appuntamento fissato per il 2 settembre 2022 , con numerose indiscrezioni che nel frattempo trovano spazio sul web.

La trama è ancora avvolta nel mistero e per questo ogni anticipazione è oro puro per gli appassionati di Tolkien. La pagina Twitter “Fellowship of Fans” è un’enorme fonte d’informazioni per quanto concerne lo show. Nel loro podcast sono stati forniti dettagli molto interessanti su una colossale battaglia girata in Nuova Zelanda al termine di luglio. È di fatto una delle ultime sequenze girate, prima del trasferimento nel Regno Unito, dove avranno luogo le riprese della seconda stagione e delle successive.

Una battaglia epica

approfondimento

Il Signore degli Anelli, serie TV: foto dal backstage e news

Guardando alla trilogia di Peter Jackson de “Il Signore degli anelli”, non si può non ricordare con grande ammirazione la Battaglia del Fosso di Helm, mostrata in tutta la sua grandiosità nel secondo capitolo, “Le due torri”. Un evento cinematografico battuto solo dalla Battaglia dei Bastardi mostrata in “Game of Thrones”.

Con tale precedente cinematografico, c’è da attendersi uno spettacolo unico. Per ora sappiamo che sul campo di battaglia vi saranno Numenoreani e l’esercito degli Orchi. Tutt’intorno uno scenario caratterizzato da fango, alberi morti e un gran numero di rami ovunque. Esplosioni da ogni parte e rocce catapultate. Uno scontro grandioso, con il set arricchito da fiamme, fumo e prop di cavalli morti. L’obiettivo pare fosse la presa di un castello fortezza. Al suo interno vi è un gran numero di orchi. Da capire se si tratti di una loro base o di una conquistata a forza dalle creature oscure.

Ancora una volta i fan avranno modo di vedere all’opera i maestri del trucco prostetico del Weta Workshop, che si è occupato, ovviamente, anche della realizzazione di armi e abiti. L’obiettivo finale è quello di restituire un realismo eccellente, degno di una produzione economicamente senza precedenti.

Guardando all’esercito dei Numenoreani, al suo interno vi è spazio per alcuni “cavalieri reali”, per così dire. Loro indossano armature scintillanti e mantelli di vario colore: bianchi, rossi e blu. Le informazioni sono state limitate, così da evitare spoiler. Non sono stati rivelati, ad esempio, i nomi degli attori noti presenti in questa scena.