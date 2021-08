Il Signore degli Anelli, serie TV: foto dal backstage e news

Piccoli dettagli che non fanno che aumentare l’hype dei fan dei romanzi e delle due trilogie cinematografiche di Peter Jackson. Vi è però ancora molto da scoprire, a partire dal titolo ufficiale, non ancora rivelato da Amazon Studios. La società ha deciso di pubblicare svariati scatti del backstage, mostrando la squadra al lavoro dietro le macchine da presa, immersa totalmente nella natura circostante.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad agosto

Le riprese si sarebbero dovute concludere il 5 agosto ma in realtà la produzione è riuscita ad anticipare di un po’, ponendo fine ai lavori il 30 luglio, festeggiando con un party di chiusura in serata. Sabato 7 agosto la maggior parte del cast e della troupe farà ritorno a casa. È stato un lungo viaggio, considerando come alcuni membri siano rimasti in Nuova Zelanda, in maniera continuativa, per ben 20 mesi.

Voci di corridoio sottolineano però come possa esserci spazio per delle riprese aggiuntive, che dovrebbero svolgersi a Londra, così da poter sistemare alcuni elementi apparsi in fase di montaggio.