Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, prime foto della serie

Se i film de “Il Signore degli Anelli” sono stati successi di portata epocale, ormai incastonati nella storia del cinema contemporaneo, la serie tv annunciata per la fine del 2022 non sembra essere da meno. Stando ai pronostici dei fan più accaniti, “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” potrebbe colmare (e di gran lunga superare) il vuoto lasciato da “Game of Thrones”.

D'altronde le cifre parlano chiaro: secondo alcune indiscrezioni di Hollywood Reporter, soltanto per la prima stagione sono stati messi sul tavolo 465 milioni di dollari. La serie sbarcherà su Prime Video il 2 settembre 2022 e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, mentre il primo trailer ufficiale arriverà in occasione del Super Bowl, che quest'anno cade il 14 febbraio.

La serie tv, che si prospetta essere la più costosa mai prodotta nella storia confermando così il record di produzione dei film stessi, ha deciso finalmente di mostrarsi al pubblico in attesa, con le prime immagini pubblicate in esclusiva su Vanity Fair. Il richiamo alle pellicole di Peter Jackson è immediato: ambiente, luci e costumi ricreano l'atmosfera dei capitoli delle due saghe "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit". A fare la differenza sono i personaggi: la serie infatti racconterà degli eventi più importanti della Seconda Era di Tolkien, migliaia di anni prima rispetto a Frodo e Bilbo, a partire dalla forgiatura degli anelli. Al centro degli episodi, troveremo l'ascesa di Sauron, l'Oscuro Signore, la storia di Númenor e l'Ultima Alleanza tra Elfi e Uomini. Il Signore degli Anelli, la serie: le prime foto Tra i personaggi presentati dalle immagini, risalta quella che può essere definita la protagonista, l'elfa Galadriel, interpretata da Morfydd Clark. Galadriel salperà per un lungo viaggio, che la porterà a solcare i mari di Sungering a bordo di una zattera. Non sarà però sola a compiere il lungo viaggio: accanto a lei troveremo, tra gli altri, l'uomo Halbrand, naufrago interpretato da Charlie Vickers. Accanto a loro, stando alle indiscrezioni di Vanity Fair, ci sono altri 20 personaggi principali al centro del racconto. Tra questi, gli scatti ritraggono il principe Durin IV, nel cui ruolo troviamo Owain Arthur, abitante del regno sotterraneo di Moria. Sophia Nomvete è Disa, una principessa nana, mentre Ismael Cruz Cordova è Arrondir, un nobile elfo accanto al quale troviamo il giovane Elrond, ovvero Robert Aramayo. Così come avvenuto per i film, le prime riprese si sono tenute in Nuova Zelanda e ha visto il cast impegnato fin da inizio 2020. E se le immagini possono sembrare poche, i fan non devono temere: si parla già di almeno 5 stagioni, con un cast sempre più ricco e per una serie tv che, gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay assicurano, sarà adatta a tutti i fan, a partire dai bambini.