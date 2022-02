Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere data del teaser trailer

Il tanto atteso trailer della serie che approfondirà l'universo ideato da Tolkien sarà diffuso nella serata del Super Bowl, appuntamento cruciale per il pubblico americano e non solo

Non stanno più nella pelle gli appassionati dell'epopea di J.R.R. Tolkien, specie da quando le informazioni su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , la serie che debutterà in streaming il prossimo autunno, cominciano ad accumularsi alimentando un dibattito che - c'è da scommettere - diventerà ancora più animato appena saranno disponibili le immagini del trailer. Per l'attesa clip manca ormai pochissimo , come svela il molto breve teaser che è apparso online sui canali ufficiali Amazon Prime Video, piattaforma che distribuirà il titolo. La serie sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Nel teaser, composto da scritte che appaiono su sfondo grigio scuro, compare in carattere elfico la data: la soluzione è solo per i veri esperti .

Il teaser: un indizio in lingua elfica

approfondimento

Il signore degli anelli, i poster della serie tv Gli anelli del potere

Il dibattito tra i fan conferma che la strategia di centellinare gli indizi sul nuovo show sta funzionando, caricando di emozione il conto alla rovescia per il prossimo settembre ma l'attesa per il teaser trailer durerà ancora pochi giorni: la data prevista per il rilascio delle immagini è quella di domenica notte, non una serata come le altre per gli americani, bensì la notte del Super Bowl, l'evento sportivo per eccellenza per il pubblico d'oltreoceano, diventato negli anni un fenomeno di carattere globale.

Non sarà stato difficile per i veri fan decodificare la scritta presente nel teaser che si traduce con “domenica, 13 febbraio” nella cosiddetta lingua di Mordor, anche detto linguaggio nero, lingua unica per i servi del Mordor che andava a prendere il posto del linguaggio degli orchi e altre lingue esistenti. Il contenuto del teaser, tuttavia, lascia aperta ogni possibilità riguardo a cosa gli spettatori vedranno durante il Super Bowl: si tratterà di un breve teaser di pochi secondi o di una clip di maggiore durata?