È quasi superfluo sottolineare quanto sia attesa la serie TV de Il Signore degli Anelli. Si tratta di un evento che promette d’essere epocale, per un titolo che, stando alle attese, dovrebbe andare a colmare quel vuoto lasciato da Game of Thrones. Una produzione a dir poco epocale, considerando il budget investito per la realizzazione delle varie stagioni in programma.