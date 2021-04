Serie de Il Signore degli Anelli, budget record:465 milioni di dollari

La serie televisiva The Lord of the Rings batte il record per lo show TV più costoso di sempre, con numeri a più zeri dei cerchi olimpici (che superano abbondantemente show già costati tantissimo come come The Crown e Il Trono di Spade)

La nuova serie di Amazon dedicata a Il Signore degli Anelli continua a far parlare di sé ancor prima (ben prima) della messa in onda: dalla Nuova Zelanda arrivano cifre davvero esorbitanti che consacrano questo show come la serie più costosa mai realizzata fino a ora.

La serie de Il Signore degli Anelli batte tutti i record



approfondimento

Il Signore degli Anelli, in arrivo nuovi personaggi nella serie TV

Ma che "batte"?! Frantuma semmai, ecco il termine più appropriato da utilizzare.

Fino a oggi a detenere il record di serie televisiva più costosa della storia era The Crown, con un budget di circa 130 milioni per stagione, seguita da Il Trono di Spade, con un costo di 10 milioni a episodio (per un totale di 73 milioni).



Il budget previsto per la serie targata Amazon dedicata all'universo nato dalla penna di J. R. R. Tolkien non è soltanto per i costi di produzione ma comprende anche circa 250 milioni di diritti, per l’opera di Tolkien appunto...



Nelle intenzioni di Amazon ci sarebbero altre quattro stagioni, per un totale di 5 season più eventuali spin-off. Si presume che la serie de Il Signore degli Anelli deterrà il primato di show televisivo più oneroso di sempre per molto, moltissimo tempo...