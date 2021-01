Il Signore degli Anelli, in arrivo nuovi personaggi nella serie tv

Il Signore degli Anelli: la sinossi della serie

approfondimento

Questo l’incipit della trama: “La nuova serie targata Amazon Studios sta per portare sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della favolosa Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo drama epico è ambientato centinaia di anni prima gli eventi di J. R. R. Tolkien contenuti all’interno della trilogia Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, portando gli spettatori indietro nel tempo in un’era in cui vennero forgiati grandi poteri, i regni ottennero tanta gloria per poi cadere in rovina, eroi improbabili vennero messi alla prova, la speranza fu appesa ai fili più sottili e il più grande villain mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di coprire di oscurità tutto il mondo”.