Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, le foto dei film in 4K

approfondimento

Il Signore degli Anelli, la reunion del cast. VIDEO integrale

Le due trilogie verranno riproposte, a partire dal 2 dicembre, in versione 4K, sia in edizione digitale che fisica. Ecco cosa conterranno i due cofanetti:

Il Signore degli Anelli : 9 dischi 4K Ultra HD. Tre in versione cinematografica e tre in versione estesa

: 9 dischi 4K Ultra HD. Tre in versione cinematografica e tre in versione estesa Lo Hobbit: 6 dischi 4K Ultra HD. Tra in versione cinematografica e tre in versione estesa

In nessuno dei due cofanetti saranno, purtroppo, presenti contenuti speciali. Per avere una vera e propria edizione speciale, in 4K, con ogni sorta di contenuto extra aggiunto, sia noto che nuovo, occorrerà attendere l’estate del 2021.

Ciò che i fan sognano da tempo si realizzerà infatti il prossimo anno. Si tratta di un cofanetto speciale, contenente l’intera esalogia, in versione cinematografica ed estesa, in 4K. Ad arricchirlo ci saranno, inoltre, contenuti speciali noti e alcuni inediti. Potrebbe esserci spazio per le celebri scene tagliate e i bloopers. Nessuna conferma è però stata fornita in merito.

Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit in 4K, cosa sappiamo

Non è stato rivelato molto su questa edizione, se non che a prendersene cura è stato lo stesso Peter Jackson, coadiuvato dalla Weta, sfruttando il materiale originale. Alla rimasterizzazione in alta definizione si aggiunge l’audio Dolby Atmos. Il risultato finale dovrebbe avvicinarsi maggiormente a quanto visto al cinema.

Sul web circolano alcune foto, diffuse da Bill Hunt, fondatore di “The Digital Bits”. Avendo già ricevuto i due cofanetti, così da poterli recensire, ha detto la propria sul lavoro svolto attraverso il proprio profilo Twitter: “La ‘Compagnia dell’anello’ è veramente splendido. L’HDR valorizza davvero questo mondo. I colori sono fantastici e precisi, le ombre profonde e i punti luce luminosi. Una grana leggera e naturale. Vi sono più dettagli che mai”.