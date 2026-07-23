Come ha rivelato in esclusiva la rivista Empire, dismessi i panni del malvagio Vecna nella serie tv Stranger Things l'attore sarà ora il potente signore e guerriero elfico Celeborn, lo sposo di Galadriel Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Jamie Campbell-Bower interpreterà il potente signore e guerriero elfico Celeborn nella terza stagione della serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Come ha rivelato in esclusiva la rivista Empire, l’attore, noto per aver recitato nel ruolo di Vecna nella serie tv Stranger Things, sarà quindi il marito di Galadriel (Morfydd Clark), che nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J. R. R. Tolkien e diretta da Peter Jackson aveva invece il volto del collega Marton Csokas. Ora, Campbell-Bower ha definito come una sorta di “fidanzatino” il suo personaggio, che ha sposato Galadriel nella Prima Era e che nella serie tv è stato separato da lei per secoli. La loro dinamica si ispira in parte al rapporto tra lo stesso Tolkien e alla moglie Edith. “Quest'idea di nostalgia e desiderio è così pervasiva nella relazione di Tolkien con Edith durante il periodo in cui furono separati”, ha spiegato l’attore. “Mi sono davvero nutrito di quest’idea. Celeborn ha dovuto trovare un modo per sopravvivere pur desiderando ardentemente qualcosa che amava così tanto e di cui sentiva così tanto la mancanza”. Clark ha aggiunto che il personaggio di Galadriel, invece, “nei libri è un po’ scortese con lui. Lei è la regina! Ma Jamie assomiglia esattamente a come mi immaginerei Celeborn. È proprio un elfo.” Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay hanno visionato centinaia di provini prima di scegliere Campbell-Bower per il ruolo di Celeborn. “Ha una voce ricca, ipnotica e sonora che sembra racchiudere la saggezza dei secoli”, ha raccontato Payne. “E poi abbiamo fatto una lettura di chimica [con Clark], e all’istante abbiamo avuto la netta sensazione che lui la amasse così tanto. Sembrava tutto così naturale, così organico, così giusto”.

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CELEBORN, IL SAGGIO E POTENTE SIGNORE DEGLI ELFI Nei romanzi di J. R. R. Tolkien, il personaggio di Celeborn è un elfo di stirpe Telerin o Sindarin, sposato con Galadriel da ere immemorabili. Insieme governano sul regno elfico di Lothlórien, nascosto tra gli alberi dorati dell’oasi di pace e saggezza di Mallorn, minacciata da un mondo sempre più oscuro. Guerriero formidabile e politico accorto, Celeborn gestisce le complesse dinamiche di potere tra gli elfi e le altre razze della Terra di Mezzo. Pochi giorni fa, la serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere aveva anche mostrato ai fan le prime immagini di Charlie Vickers nel ruolo di Sauron e di Daniel Weyman nel ruolo di Gandalf, personaggio che nella saga cinematografica di Peter Jackson aveva invece il volto di Ian McKellen. Approfondimento Il signore degli anelli: Gli anelli del potere 3, le novità