Il Signore degli Anelli, un nuovo film in sviluppo presso Warner Bros

Nel giorno del Tolkien Reading Day, Warner Bros. ha annunciato un nuovo film del Signore degli Anelli intitolato Shadows of the Past, sviluppato da Stephen Colbert e suo figlio. La notizia arriva insieme ad un aggiornamento su The Hunt for Gollum, il film diretto da Andy Serkis atteso nel 2027

Non si tratta di un lavoro improvvisato. Colbert e suo figlio Peter McGee hanno trascorso circa due anni a costruire la sceneggiatura, lavorando in stretta collaborazione con Philippa Boyens, già co-sceneggiatrice della trilogia originale di Peter Jackson. Del resto, Colbert non è un volto estraneo alla saga: aveva già fatto un cameo nei film de Lo Hobbit e ha da sempre dimostrato una conoscenza profonda dell'opera di Tolkien.

L'idea nasce da una lettura appassionata del libro originale e prende spunto da sei capitoli de La Compagnia dell'Anello mai sviluppati cinematograficamente , con Colbert che si è chiesto se potessero diventare una storia autonoma capace di inserirsi in un universo narrativo più ampio.

Il nuovo film sarà ambientato anni dopo il viaggio di Frodo. Secondo la sinossi iniziale, Sam, Merry e Pippin ripercorreranno il loro cammino originale , mentre la figlia di Sam, Elanor, scoprirà una verità nascosta legata alla Guerra dell'Anello.

Mercoledì 25 marzo, in occasione del Tolkien Reading Day , Warner Bros. ha annunciato un nuovo film del Signore degli Anelli intitolato Shadows of the Past , sviluppato da Stephen Colbert e suo figlio. La notizia arriva insieme ad un aggiornamento su The Hunt for Gollum , il film diretto da Andy Serkis e atteso nel 2027.

The Hunt for Gollum, Jackson aggiorna i fan sul film di Serkis

L'annuncio del nuovo progetto è stato preceduto da un aggiornamento su The Hunt for Gollum. Nel video diffuso da Warner Bros., Peter Jackson ha fornito le ultime notizie sul film, confermando che Andy Serkis sta svolgendo un lavoro straordinario, che visivamente il progetto è già di grande impatto e che la sceneggiatura si sta definendo molto bene. L'uscita è prevista per il 2027.

The Hunt for Gollum sarà diretto e interpretato da Serkis, che torna così a vestire i panni del personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Peter Jackson figura come produttore, affiancato da Fran Walsh e Philippa Boyens, sue storiche collaboratrici.

Il ritorno alla Terra di Mezzo si inserisce in una strategia più ampia di Warner Bros. Nel febbraio 2023, i vertici dello studio avevano annunciato un accordo per sviluppare più film basati sui libri di J.R.R. Tolkien, con i diritti adattativi acquisiti attraverso Middle-earth Enterprises. Le sei trilogie originali di Jackson - tre per il Signore degli Anelli e tre per Lo Hobbit - hanno complessivamente incassato circa sei miliardi di dollari in tutto il mondo. Il franchise ha dunque davanti a sé una stagione di rinnovamento importante, con due film in cantiere, storie inedite da raccontare e una collaborazione creativa insolita e promettente.