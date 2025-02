Vecna ​​è stato uno dei cattivi più memorabili di Stranger Things, chiamato così in onore dell'iconico nemico di Dungeons and Dragons. Jamie Campbell Bower, che gli ha prestato il volto, smessi i suoi panni ha deciso di non voler più interpretare un ruolo da cattivo, almeno per un po'. A raccontarlo è stato lui stesso, al MegaCon di Orlando.

Jamie Campbell Bowery parla di salute mentale

Jamie Campbell Bower ha raccontato di aver parlato con il suo terapeauta. "Stavamo attraversando un periodo difficile, e lui mi ha detto: 'Dobbiamo assicurarci che ti ritagli del tempo per te, ogni volta che lavori'. Mi sono girato verso di lui e gli ho detto: 'Sì, per essere onesto con te, non credo proprio che interpreterò un altro cattivo per un altro minuto'", ha raccontato.

Bower è comunque grato di aver avuto l'opportunità di interpretare Vecna:"È stato fantastico, un viaggio incredibile, entrare a far parte dello show dalla stagione 4, essere parte di qualcosa che così tante persone amano e qualcosa che ho amato anch'io e che amo ancora. Ma sono decisamente pronto a dirgli addio".

È comprensibile che Bower non sia entusiasta di interpretare un altro cattivo nel prossimo futuro: basti pensare alle 8 ore richieste per il trucco protesico, e al tempo poi per togliersi tutto dopo una lunga giornata di riprese. Inoltre, Vecna è un cattivo con la C maiuscola. Prendersi una pausa, dopo aver interpretato un personaggio così, è più che normale.