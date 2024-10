Stranger Things, Millie Bobby Brown ha davvero paura di Vecna

Millie Bobby Brown ha paura delle persone di cui non può vedere il volto ed è una cosa che si porta dietro fin da piccola. Non ha mai amato le maschere . A dire il vero, le fanno proprio paura, una cosa un po' strana da dire, ha ammesso, a una convention dove parte del pubblico è composta da cosplayer. La ventenne protagonista di Stranger Things ha detto che la paura che le si legge sul viso nelle scene in cui recita con Vecna, la creatura mostruosa che abita il Sottosopra e che, da qualche stagione è la maggior minaccia di Hawkins, è reale. Quando ha dovuto filmare quelle scene sul set ha avuto una crisi e i compagni hanno dovuto provare a calmarla facendola concentrare su dettagli del viso dell'attore, che nello show interpreta anche Uno ma col costume di Vecna è davvero irriconoscibile . L'attrice ha detto che quando ha visto comparire sul set Vecna ha detto. “Quello non è Jamie, è un gremlin che vive nel mio armadio e aspetta di uccidermi nel sonno”.

Vecna e Undici protagonisti del gran finale

Una vera e propria fobia quella di Millie Bobbie Brown per le maschere, dunque, anche per Vecna, personaggio con cui si dovrà confrontare necessariamente anche nella quinta stagione di Stranger Things, le cui riprese sono iniziate lo scorso gennaio per consentire la messa in onda tra il 2025 e il 2026 – si tratta di previsioni, poiché la serie non ha una data di uscita ufficiale.

Sia lei che l'attore britannico sono stati confermati nel cast della stagione finale di Stranger Things che è un argomento ogni giorno più caldo viste le indiscrezioni che gli stessi componenti del cast e gli autori stanno condividendo coi fan.

David Harbour, Hopper nella serie fin dalla prima stagione, ha detto di non essere stato il solo ad aver pianto leggendo il copione del finale dello show che era stato già commentato dai fratelli Duffer oltre un anno fa quando, in varie interviste, avevano annunciato di stare preparando una conclusione gigantesca e spettacolare per lo show Netflix.

Con tutte queste notizie, le aspettative dei fan sono chiaramente alle stelle ma da parte dei realizzatori e della piattaforma di streaming non ci sono ancora aggiornamenti sulla distribuzione del nuovo materiale, che sarà composto da episodi di durata superiore alla media e simili a lungometraggi.

C'è ancora tempo per un rewatch delle prime quattro stagioni della serie, disponibile su Netflix e visibile su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.