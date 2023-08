Stranger Things 5, per Joe Keery l'addio sarà tristezza e sollievo

L'interprete di Steve Harrington confessa di provare sentimenti contrastanti a proposito della fine dello show ma ammette che, sebbene il viaggio sia stato fantastico, sarà bello anche vedere l'epilogo della storia

Joe Keery è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera il cui successo è legato a quello di Stranger Things, la serie televisiva che lo vede impegnato in uno dei ruoli principali fin dal 2016.

L'attore statunitense classe 1992 ha parlato della fine dello show in un'intervista a WWD, Women's Wear Daily, che lo ha scelto come volto di copertina del numero di agosto.

Prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, l'interprete di Steve Harrington ha avuto modo di discutere del suo personaggio, della conclusione della serie cult dei fratelli Duffer e del suo futuro.

Joe Keery, il cinema oltre la tv È un buon momento per Joe Keery, l'attore trentunenne che è diventato famoso a ventitré anni col debutto in streaming di Stranger Things.

In attesa di girare la stagione finale dello show Netflix (riprese che si suppone partiranno al termine dello sciopero dei lavoratori del suo settore negli States), il popolare interprete di Steve Harrington assisterà all'uscita di altri progetti a cui ha lavorato nel corso dell'ultimo anno, per lui davvero intenso e ricco di soddisfazioni.

Keery ha raccontato a WWD i suoi ultimi mesi, spesi tra un set e l'altro e sempre lontano da casa e dagli amici. Intenzionato a stabilirsi a New York, l'attore ha affermato di aver progettato un'estate tranquilla nella Grande Mela che si godrà con lunghe passeggiate con le cuffie nelle orecchie.

Il pubblico internazionale lo vedrà impegnato su più fronti. Prima della serie Fargo e del film Cold Storage con Liam Neeson, uscirà Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, film con un cast internazionale in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.



vedi anche Mostra del Cinema di Venezia 2023, i sei film italiani in Concorso

Su Stranger Things: “Ogni cosa ha un inizio e una fine” Keery riconosce che deve a Stranger Things le opportunità professionali che ha colto nell'ultimo anno, per questo è emozionato all'idea del futuro e del periodo del tutto nuovo che si aprirà una volta che lo show sarà finito.

Non sarà facile accettare che la serie finisca, ha detto l'attore che sul tema ha ammesso di avere sentimenti ambivalenti. “C'è un senso di sollievo e un senso di tristezza” ha detto l'attore che ha proseguito: “Ogni cosa ha un inizio, una parte centrale e una fine. Sarà bello che anche questa storia finisca”

Il giovane interprete di Steve Harrington ha spiegato che proverà, finché sarà sul set, a trattenere la sensazione di gioia che l'ha accompagnato negli anni in cui ha lavorato a Stranger Things con tutti i suoi straordinari compagni di viaggio, allo stesso tempo, però, guarda con entusiasmo verso nuovi orizzonti che per lui includono anche gli sviluppi di una carriera musicale già avviata nella quale è intenzionato ad impegnarsi al massimo. Il suo ultimo album Decide è stato inciso in studio nel 2022.



leggi anche Stranger Things 5: Will sarà centrale nella stagione finale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWD (@wwd) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie