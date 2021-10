1/11 ©Ansa

Peter Jackson è nato in Nuova Zelanda il 31 ottobre 1961. “Padre” della trasposizione cinematografica de Il Signore degli anelli di Tolkien, ha tra i suoi film di maggiore successo King Kong, Le avventure di Tintin - Il segreto dell’Unicorno e la versione per il grande schermo de Lo Hobbit, sempre di Tolkien. È diventato celebre in tutto il mondo per due film splatter-demenziali Bad Taste (Fuori di testa) e Braindead (Splatters - Gli schizzacervelli), diventati un cult per gli amanti del genere

GUARDA IL VIDEO: I migliori film di Peter Jackson