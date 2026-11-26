«I figli cominciano con l'amare i genitori; crescendo, li giudicano; qualche volta li perdonano.» Lo scriveva Oscar Wilde nel Ritratto di Dorian Gray, e chissà che il dandy irlandese non avesse previsto, con un secolo abbondante d'anticipo, le sventure di un infermiere di Chicago dal nome impronunciabile. Giacché Gaylord Fotter (Greg per gli amici, e per chi vuole evitargli l'ennesimo sghignazzo) è da ventisei anni il Sisifo della commedia americana. Spinge il macigno della propria rispettabilità fino in cima alla collina del suocero, e puntualmente lo vede rotolare giù, tra urne frantumate, gatti dalla vescica imprevedibile e altari nuziali andati in fumo. Albert Camus ci ha insegnato che bisogna immaginare Sisifo felice. Noi, più modestamente, ci siamo sempre limitati a riderne.

Ora però il cerchio, quello della fiducia, si chiude. Ti presento i Fotter (in originale Focker In-Law), al cinema dal 25 novembre con Eagle Pictures, è il quarto capitolo di una saga cominciata con Ti presento i miei (2000) di Jay Roach, a sua volta remake di un minuscolo film indipendente del 1992 firmato da Greg Glienna, e proseguita con Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010). Sicché la saga fa poker. E, parimenti al tacchino del Ringraziamento (negli Stati Uniti il film è approdato in sala proprio alla vigilia della festa più familiare d'America), ci sta. Non pretende di cambiare il mondo della commedia, né di riscriverne la grammatica. Ma si ride. E di gusto.