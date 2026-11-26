Introduzione
Sedici anni dopo Vi presento i nostri, la saga nata con Ti presento i miei fa poker. Nel quarto capitolo, al cinema dal 25 novembre con Eagle Pictures, Gaylord Fotter (Ben Stiller) è diventato il padre diffidente: il figlio Henry (Skyler Gisondo) vuole sposare Olivia (Ariana Grande), ex negoziatrice di ostaggi dell'FBI, mentre Jack Byrnes (Robert De Niro) compie 80 anni da salutista convertito. Diretto da John Hamburg, cosceneggiatore dell'intera saga, il film non pretende di rivoluzionare la commedia americana, ma tra una gag in aereo, una disastrosa gara in bicicletta e l'immancabile macchina della verità si ride. E parecchio. La recensione
Quello che devi sapere
Da Ti presento i miei a Ti presento i Fotter, la saga fa poker
«I figli cominciano con l'amare i genitori; crescendo, li giudicano; qualche volta li perdonano.» Lo scriveva Oscar Wilde nel Ritratto di Dorian Gray, e chissà che il dandy irlandese non avesse previsto, con un secolo abbondante d'anticipo, le sventure di un infermiere di Chicago dal nome impronunciabile. Giacché Gaylord Fotter (Greg per gli amici, e per chi vuole evitargli l'ennesimo sghignazzo) è da ventisei anni il Sisifo della commedia americana. Spinge il macigno della propria rispettabilità fino in cima alla collina del suocero, e puntualmente lo vede rotolare giù, tra urne frantumate, gatti dalla vescica imprevedibile e altari nuziali andati in fumo. Albert Camus ci ha insegnato che bisogna immaginare Sisifo felice. Noi, più modestamente, ci siamo sempre limitati a riderne.
Ora però il cerchio, quello della fiducia, si chiude. Ti presento i Fotter (in originale Focker In-Law), al cinema dal 25 novembre con Eagle Pictures, è il quarto capitolo di una saga cominciata con Ti presento i miei (2000) di Jay Roach, a sua volta remake di un minuscolo film indipendente del 1992 firmato da Greg Glienna, e proseguita con Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010). Sicché la saga fa poker. E, parimenti al tacchino del Ringraziamento (negli Stati Uniti il film è approdato in sala proprio alla vigilia della festa più familiare d'America), ci sta. Non pretende di cambiare il mondo della commedia, né di riscriverne la grammatica. Ma si ride. E di gusto.
Ti presento i Fotter, la trama: Greg è diventato il nuovo Jack
John Hamburg, cosceneggiatore dei tre capitoli precedenti, dirige qui per la prima volta un film della saga. La sceneggiatura è sua, mentre il soggetto è firmato con Ilana Glazer e Austen Earl. Il punto di partenza è un'intuizione tanto semplice quanto vertiginosa: Greg ha ormai superato l'età che aveva Jack quando i due si sono conosciuti. Ecco servito l'eterno ritorno dell'uguale, di nietzschiana memoria, in salsa Long Island. La famiglia si raduna nella magione dei Byrnes per gli 80 anni del patriarca, e il figlio Henry (Skyler Gisondo) presenta la donna che intende sposare: Olivia Jones (Ariana Grande), life coach ed ex negoziatrice di ostaggi dell'FBI. Per Greg è la persona sbagliata. Per Jack, colpo di scena, no. Tant'è che il vecchio leone della CIA pare quasi divertirsi a vedere il genero, finalmente, nei propri panni.
Attorno a loro gravita la consueta corte dei miracoli. Pam (Teri Polo), Dina (Blythe Danner), l'inossidabile Kevin Rawley di Owen Wilson, ex fidanzato di Pam, ricco artigiano del legno e filosofo zen da pianerottolo. Poi Samantha (Beanie Feldstein), gemella di Henry, e il suo compagno Eduardo Villalobos (Eduardo Franco), che si danna l'anima pur di varcare la soglia del sacro cerchio. Mancano invece Barbra Streisand e Dustin Hoffman: Hamburg ha preferito tornare all'essenzialità del primo film piuttosto che relegare due monumenti in un cameo. Scelta comprensibile, anche se un po' di nostalgia per quei consuoceri hippie, francamente, resta.
In fondo, quella dei Fotter è una variazione a stelle e strisce di Parenti serpenti: la famiglia come teatro di guerra in tempo di festa. Ma il cuore del film batte altrove, in quel ribaltamento di ruoli. Come il vedovo interpretato da Chishū Ryū in Il gusto del sakè (1962), l'ultimo, struggente film di Yasujirō Ozu, Greg scopre che lasciar andare un figlio è un'arte che si impara sempre troppo tardi. Solo che a Long Island, al posto della malinconia di un bar di Tokyo, ci sono frullati alla spirulina, torte di compleanno e ruzzoloni.
Ariana Grande, la nuora che sa trattare con i sequestratori
Il compito più insidioso spetta ad Ariana Grande, che è grande di nome e, nomen omen, pure di fatto. La sua Olivia deve restare in bilico tra la ragazza della porta accanto e, agli occhi paranoici del futuro suocero, una Lady Macbeth in versione wellness, capace di piegare chiunque con la sola forza di un sorriso. La cantante, reduce da Wicked, ci riesce con una leggerezza che spiazza: tempi comici chirurgici, una dolcezza che all'occorrenza si fa d'acciaio, e quello sguardo da bambola che non lascia mai capire se stia per abbracciarti o per interrogarti. Per il duello ai fornelli con Stiller, ha raccontato Hamburg a Variety, ha persino preso lezioni di coltello dal sous chef di Dan Barber, lo chef di Blue Hill at Stone Barns. Il risultato è un corpo a corpo culinario in cui volano schiaffi e fiamme (vere, realizzate sul set con un effetto speciale e non affidate soltanto alla computer grafica).
Dall'aereo alla macchina della verità, le gag di Ti presento i Fotter
Si comincia, come tradizione comanda, ad alta quota. Greg, confinato in economy, tenta di violare il sancta sanctorum della toilette di prima classe e si scontra con il personale di bordo, inflessibile come un cerbero. Cole Escola, che ha scritto e interpretato a Broadway Oh, Mary!, è irresistibile nei panni dell'assistente di volo. Ne nasce un'esilarante gag a catena che lo porterà a incrociare, nel peggiore dei modi possibili, proprio la futura nuora. Da lì in avanti è un crescendo rossiniano. Sfigatto ormai è soltanto un ricordo imbalsamato, e al suo posto veglia un pastore tedesco assai severo con Gaylord. Greg tenta di ingraziarsi il suocero con una pantagruelica cena a base di carne, ma Jack è diventato un maniaco salutista. Poi ci sono una sfida in bicicletta dagli esiti disastrosi, il mistero di un anello perduto, qualche brindisi a base di tequila dalle conseguenze imprevedibili e, ça va sans dire, l'immancabile macchina della verità, che con una ex agente dell'FBI in famiglia diventa un'arma a doppio taglio.
Certo, la comicità a tratti si fa grossolana, e una scena a tavola (che non sveliamo) rischia di dividere il pubblico tra risate e smorfie. Ma Hamburg conosce i suoi personaggi come le proprie tasche e sa che il segreto della saga non sta nell'esplosione, bensì nell'escalation: l'imbarazzo che cresce, si gonfia, deflagra. Oltreoceano la critica ha storto il naso. Eppure, come ricorda Glenn Kenny citando Roger Ebert, quando un film ti fa ridere devi avere l'onestà di dirlo ai lettori. Ebbene sì: abbiamo riso.
Robert De Niro, il suocero salutista che fa ridere con una pausa
Ottima la vis comica dell'intero cast. Ma il mattatore resta lui. A 82 anni (83 all'uscita del film, mentre il suo Jack ne compie 80) Robert De Niro si è presentato sul set più tonico che mai: per il ruolo, ha raccontato Hamburg a Variety, si è allenato come ai tempi di Jake LaMotta in Toro scatenato. E il suo Jack Byrnes è un ex agente della CIA folgorato sulla via del wellness, che maneggia il gergo dei ventenni con la stessa disinvoltura con cui un tempo maneggiava le microspie. Nel 2004, in Mi presenti i tuoi?, per strappare una confessione al genero ricorreva al pentotal. Oggi gli basta la faccia. Quando Greg gli dedica All of Me di John Legend, Stiller canta e a De Niro basta l'espressione di chi vorrebbe trovarsi ovunque, tranne che lì. Un capolavoro di comicità sottrattiva, che ricorda come De Niro, già ai tempi del Rupert Pupkin di Re per una notte, sapesse far ridere senza muovere un muscolo. Ben Stiller, dal canto suo, fa da spalla con generosità e affina ancora una volta l'arte del disagio, quella cringe comedy di cui Greg Fotter è stato un precursore.
In fondo, il film mette in scena quei momenti di imbarazzo che tutti, prima o poi, abbiamo vissuto: la cena con i futuri suoceri, la battuta sbagliata nel momento sbagliato, il segreto che scappa quando dovrebbe restare chiuso a doppia mandata. E ci invita a riderci sopra. Magari, perché no, coadiuvati da un bicchierino di tequila pregiata.
Qualche volta, dunque, i figli perdonano i genitori, come voleva Wilde. Più spesso, aggiungiamo noi, finiscono per somigliargli. E il finale, con una battuta che socchiude la porta a un quinto capitolo, lascia intendere che il macigno di Sisifo Fotter è pronto a rotolare ancora una volta. Alla tavola dei Byrnes, insomma, c'è sempre posto per un altro ospite. Purché superi il poligrafo.
Se fosse un cocktail
Nel mio I Have a Drink – Un brindisi tra cinema e cocktail suggerivo il Tom Collins per facilitare l'ingresso nel cerchio della fiducia di Jack Byrnes (De Niro, del resto, in Casinò di Scorsese usa proprio quel nome per registrare la sua cassetta di sicurezza). Ma stavolta, visto che nel film è la tequila a fare da galeotta, la base cambia. E siccome il Jack di oggi è un salutista convertito, anche il drink deve mettersi a dieta di sensi di colpa. Ecco allora L'Anello Mancante: tequila blanco, sakè secco (omaggio a Ozu e ai padri che imparano a lasciar andare), succo di lime, sciroppo d'agave (il miele, si sa, non è vegano), un pizzico di spirulina, top di soda. Si serve in un tumbler alto con ghiaccio, bordo di sale affumicato e una scorza di lime arrotolata ad anello. Il colore è verde come un frullato detox, il sapore quello di una tregua familiare. Da sorseggiare con moderazione: al secondo giro, si sa, le lingue si sciolgono. E i suoceri ascoltano.