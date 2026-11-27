Doc, trama e cast dell'adattamento americano di Doc - Nelle tue mani al via da staseraSerie TV
Introduzione
Venerdì 27 novembre, in prima serata su Rai 2, debutta la versione americana della fiction con Luca Argentero. La protagonista è Molly Parker nel ruolo di Amy Larsen, primaria di medicina interna in un ospedale di Minneapolis che, dopo un incidente stradale, perde la memoria degli ultimi otto anni
Quello che devi sapere
La trama, Amy Larsen e gli otto anni perduti
Amy Larsen è la primaria di medicina interna del Westside Hospital di Minneapolis. È un medico molto preparato, ma anche una persona autoritaria e poco amata dai colleghi. Dopo un grave incidente d'auto si sveglia senza ricordare gli ultimi otto anni. Le sue competenze mediche sono intatte, ma ha dimenticato molti fatti della sua vita recente: la separazione dal marito, il rapporto difficile con la figlia, i cambiamenti nel lavoro. Per tornare in corsia Amy dovrà ricostruire la sua storia pezzo per pezzo, scoprendo anche lati di sé che non le piacciono. Tornerà in ospedale con un ruolo diverso da quello di prima, e dovrà riconquistare la fiducia di chi lavorava con lei.
Il cast
Amy Larsen è interpretata da Molly Parker, attrice canadese conosciuta per il ruolo della giornalista Jacqueline Sharp in House of Cards e per la serie western Deadwood. Omar Metwally, che il pubblico ha visto in The Affair, interpreta Michael Hamda, l'ex marito di Amy e anche lui medico. Jon Ecker, noto per L'estate in cui imparammo a volare, è Jake Heller, il collega con cui la protagonista aveva una relazione prima dell'incidente. Amirah Vann, conosciuta per Le regole del delitto perfetto, è Gina Walker, amica e collega di Amy. Nel cast ci sono anche Anya Banerjee, Patrick Walker nel ruolo dello specializzando TJ Coleman, Charlotte Fountain-Jardim e Scott Wolf nel ruolo di Richard Miller. Nelle stagioni successive sono arrivati anche Felicity Huffman e Blair Underwood.
Le differenze con Doc - Nelle tue mani
La differenza più evidente è il protagonista. In Doc - Nelle tue mani c'è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, mentre in quella americana c'è una donna. Cambia anche la causa della perdita di memoria. Fanti dimentica dodici anni dopo essere stato colpito da un proiettile, mentre Amy ne dimentica otto dopo un incidente stradale. Il Policlinico Ambrosiano di Milano diventa il Westside Hospital di Minneapolis. Le due serie partono dalla stessa storia vera, quella del medico lodigiano Pierdante Piccioni, che dopo un incidente perse la memoria di dodici anni della sua vita. Gli autori della serie italiana sono Francesco Arlanch e Viola Rispoli. La versione americana è stata adattata dalla showrunner Barbie Kligman, che la guida insieme a Hank Steinberg.
Il successo negli Stati Uniti e le stagioni successive
Negli Stati Uniti la serie è stata subito un successo. Il primo episodio ha superato i 16 milioni di spettatori sommando tutte le piattaforme, il miglior debutto di Fox da oltre cinque anni. Così la rete ha rinnovato la serie ancora prima della fine della prima stagione, che aveva dieci episodi. La seconda ne ha avuti 22, un numero ormai raro per una serie tv. "Siamo entusiasti che il pubblico abbia accolto la prima stagione di Doc", aveva detto all'epoca Michael Thorn, presidente di Fox Television Network. A marzo 2026 Fox ha rinnovato la serie per una terza stagione, sempre di 22 episodi, cominciata negli Stati Uniti a settembre. Parlando del successo della serie, Molly Parker ha spiegato che una donna che soffre di amnesia porta con sé un mistero, perché il pubblico sa cose che lei non sa.