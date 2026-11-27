Amy Larsen è interpretata da Molly Parker, attrice canadese conosciuta per il ruolo della giornalista Jacqueline Sharp in House of Cards e per la serie western Deadwood. Omar Metwally, che il pubblico ha visto in The Affair, interpreta Michael Hamda, l'ex marito di Amy e anche lui medico. Jon Ecker, noto per L'estate in cui imparammo a volare, è Jake Heller, il collega con cui la protagonista aveva una relazione prima dell'incidente. Amirah Vann, conosciuta per Le regole del delitto perfetto, è Gina Walker, amica e collega di Amy. Nel cast ci sono anche Anya Banerjee, Patrick Walker nel ruolo dello specializzando TJ Coleman, Charlotte Fountain-Jardim e Scott Wolf nel ruolo di Richard Miller. Nelle stagioni successive sono arrivati anche Felicity Huffman e Blair Underwood.