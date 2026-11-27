A Maple Brook, la cittadina del Texas piena di delitti e segreti, cresce la tensione legata alle vicende con cui si è concluso il primo ciclo di episodi.

Il rapporto tra Sophie e Margo (le attrici Brittany Snow e Malin Åkerman) è ormai spezzato dalle troppe cose che hanno commesso e che potrebbero rovinarle per sempre. Margo, oltretutto, sviluppa dei sospetti sulla sparizione di suo fratello Kyle e sa che Sophie ha qualcosa da nascondere.

La vice-sceriffa Wanda Salazar segue nuove piste per le sue indagini mentre, sempre sotto il profilo politico, Jad Banks prosegue la sua corsa per diventare governatore.

Nuovi nemici arrivano in città per confondere le acque e aggiungere minacce: una banda di motociclisti, capitanata da Dale Dickey, entra a contatto con le protagoniste, impegnate nella loro rivalità fatta di sospetti e manipolazioni.

Nido di vipere - The Hunting Wives 2 - Netflix via Webphoto