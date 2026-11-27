Nido di vipere - The Hunting Wives 2, trama e cast della nuova stagione su NetflixSerie TV
Introduzione
Su Netflix tornano le avventure di Nido di vipere - The Hunting Wives, serie televisiva avviata nel 2025, la cui seconda stagione, composta da otto episodi, è disponibile completa, in streaming, fin dalla data del debutto. Lo show, ideato da Rebecca Cutter, prosegue con le vicende lasciate in sospeso lo scorso anno, tra nuovi nemici e vecchi segreti.
Quello che devi sapere
Nido di vipere - The Hunting Wives 2, data di uscita e dove vederla
Nido di vipere - The Hunting Wives 2, secondo ciclo di episodi della serie televisiva ideata da Rebecca Cutter, anche showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva torna con otto nuovi episodi, disponibili in streaming su Netflix dal 26 novembre - visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
A differenza della prima stagione, diffusa negli States diversi mesi prima che in Italia, questa volta, la data di uscita in streaming è uguale per tutti i paesi dove è disponibile il servizio Netflix.
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Cosa succede nella seconda stagione dello show
A Maple Brook, la cittadina del Texas piena di delitti e segreti, cresce la tensione legata alle vicende con cui si è concluso il primo ciclo di episodi.
Il rapporto tra Sophie e Margo (le attrici Brittany Snow e Malin Åkerman) è ormai spezzato dalle troppe cose che hanno commesso e che potrebbero rovinarle per sempre. Margo, oltretutto, sviluppa dei sospetti sulla sparizione di suo fratello Kyle e sa che Sophie ha qualcosa da nascondere.
La vice-sceriffa Wanda Salazar segue nuove piste per le sue indagini mentre, sempre sotto il profilo politico, Jad Banks prosegue la sua corsa per diventare governatore.
Nuovi nemici arrivano in città per confondere le acque e aggiungere minacce: una banda di motociclisti, capitanata da Dale Dickey, entra a contatto con le protagoniste, impegnate nella loro rivalità fatta di sospetti e manipolazioni.
Il cast e le new entry
La nuova stagione dello show conferma la presenza dei volti principali della storia. Oltre alle protagoniste, tornano Dermot Mulroney (Jed Banks), Evan Jonigkeit (Graham O’Neil), Jaime Ray Newman (Callie), George Ferrier (Brad), Karen Rodriguez (Wanda Salazar), Hunter Emery (Walter Flynn).
Le new entry principali sono rappresentate dagli attori: John Stamos, come Chase Brylan), Zelda Moffitt (già nel cast di Widow's Bay, come Dale Dickey), Angel Reese come Barbie, Nadia Kelly come Kim Matula, Lincoln Trout come Alex FitzAlan.
Tutti i protagonisti e alcune delle new entry compaiono nel trailer della stagione due, disponibile in testa a questa scheda.
La stagione 3 già confermata
Netflix ha rinnovato Nido di vipere per un terzo ciclo di episodi prima ancora di lanciare in streaming la stagione numero due, lo scorso ottobre.
La ragione risiede nell'interesse del pubblico nello show fin dalla stagione di debutto, la cui trama segue quella del romanzo thriller di May Cobb The Hunting Wives, edito in Italia da Timecrime, libro autoconclusivo.
Come è noto, per lo sviluppo ulteriore della storia sul piccolo schermo la showrunner Rebecca Cutter ha ideato una storia originale, che non segue alcun romanzo preesistente.
Lo stesso lavoro sarà fatto per la terza stagione. Attualmente la scrittrice e showrunner sta lavorando a una sceneggiatura originale.