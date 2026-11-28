Introduzione
Una casa vittoriana accanto ai binari che diventa la dimora di Norman Bates. Un diner notturno che Wim Wenders ricostruisce come un set. Una moglie che posa per quasi tutte le figure femminili dei quadri e annota ogni cosa in un diario. Torna in libreria per Bietti, in una nuova edizione ampliata, Volevo dipingere la luce del sole di Ilaria Floreano: biografia di Edward Hopper, compendio di storia del cinema e teoria hopperiana della Settima arte. Il ritratto di un pittore taciturno, voyeur della solitudine americana, che al cavalletto preferiva spesso la poltroncina di velluto rosso di un cinema. La nostra recensione
Quello che devi sapere
Trappole private con vista sulla ferrovia
Che ognuno di noi sia chiuso nella propria trappola privata, e che nessuno riesca mai a uscirne, lo confessa Norman Bates (Anthony Perkins) a Marion Crane (Janet Leigh), tra un panino e un bicchiere di latte, nel salottino del motel dove gli uccelli impagliati osservano tutto con i loro occhi di vetro, voyeur immobili e muti. Nel 1960 Alfred Hitchcock portava nelle sale Psyco. Sicché verrebbe da pensare che non esista definizione più esatta per quella solitudine illuminata, domestica, quasi confortevole, che da decenni chiamiamo hopperiana. D'altronde, la magione gotica che sovrasta il Bates Motel nasce da House by the Railroad, la tela che Edward Hopper dipinse nel 1925 e che nel 1930 diventò il primo dipinto acquisito dal MoMA. Una casa senza porta visibile, senza giardino, senza un'anima viva, segata alla base dai binari come la Venere di Milo dalle braccia (Hopper, peraltro, da studente la ricopiava a matita nella gipsoteca del Met). Il treno passa, la casa resta. È la condizione di tutti noi, spettatori seduti al buio mentre il mondo scorre sullo schermo. Tant'è che proprio da lì, dalla casa e dalla sala, prende le mosse Volevo dipingere la luce del sole. Vita di Edward Hopper, l'artista amato dal cinema, il saggio di Ilaria Floreano che torna in libreria per Bietti, nella collana Paperback, in una nuova edizione ampliata, dieci anni dopo la prima.
Hopper sogna il suo film mentre il proiezionista dorme
L'autrice (scrittrice, editor, traduttrice e docente di storia del cinema, per Bietti dirige le collane Fotogrammi e I libri di INLAND) apre con un colpo da sceneggiatrice di razza. Immagina Hopper al centro della terza fila di una sala deserta, il 15 maggio 1967, negli ultimi minuti della sua vita, davanti allo schermo su cui torreggia proprio la casa di Norman Bates. Licenza poetica, va da sé: il pittore si spense nel suo studio di Washington Square, e quel film, scrive Floreano, al cinema non l'aveva mai visto. Ma il cinema è l'arte del falso che dice il vero, e Pessoa lo sapeva bene: il poeta è un fingitore. Così, mentre lassù il proiezionista sonnecchia cullato dai violini di Bernard Herrmann (è la terza proiezione della giornata, perdoniamolo), Hopper non dorme. Sogna. Gli scorrono dietro la fronte il locale notturno all'angolo con Greenwich, il lucernario della casa di Truro, Jo incorniciata dal finestrino della Dodge, la spuma dell'onda a Cape Cod, un piatto di chop suey (di maiale, non di gamberi: amiamo l'autrice per questa pedanteria da gourmet), i settantaquattro gradini di casa e le Vocali di Rimbaud, A nero, E bianco, I rosso. Un flusso di immagini che il professor Borg di Il posto delle fragole avrebbe sottoscritto. E alla fine il paradosso, borgesiano quanto basta: Hopper sogna il film, e i fotogrammi sognano lui.
Da Nyack a Parigi, l'educazione sentimentale di uno sguardo
Floreano procede in quattro capitoli, incorniciati da un'Intro e da un Outro, come un film con i suoi titoli di testa e di coda. Si parte da Nyack, sull'Hudson, dove Hopper nasce il 22 luglio 1882 in una casa uguale a quelle che dipingerà per tutta la vita. Il padre, commerciante di tessuti negato per gli affari, legge Montaigne tenendo il segno con il dito (e Montaigne gli avrebbe ricordato che ogni uomo porta in sé la forma intera dell'umana condizione, figurarsi un figlio pittore). La madre, invece, tiene i conti e le redini. Il ragazzino vuole progettare barche, ne costruisce una da solo che, per sua stessa ammissione, naviga maluccio: forse la prima delle sue opere in cui il movimento è soltanto un'illusione. Alle spalle c'è la Hudson River School, la grande tradizione paesaggistica nata proprio sulle rive di casa; davanti, la New York School of Art, dove studia con Robert Henri, nume tutelare della cosiddetta «scuola pattumiera», la Ashcan School. Poi Parigi, quella delle fotografie deserte di Eugène Atget e dei tagli obliqui di Degas, mentre la luce arriva da Vermeer e l'anima da Emerson e Whitman. In parallelo, nasce il cinema: il 28 dicembre 1895, quando i Lumière accendono il proiettore al Grand Café, Edward ha tredici anni e guarda la neve imbiancare il giardino. Due storie che corrono sui binari paralleli di House by the Railroad e che il libro fa incrociare di continuo, dallo studio system ai romanzi hard-boiled, dall'espressionismo ai noir. Ne esce il ritratto di uno spettatore bulimico, che quando l'ispirazione latitava si concedeva vere e proprie abbuffate visive. Sigmund Freud ci avrebbe ricamato sopra un saggio: un uomo che detestava il contatto umano e che trovava il proprio Eden nel buio di una sala, accanto a sconosciuti che non avrebbe dovuto salutare.
Jo Hopper, moglie, modella, manager e talvolta antagonista
Tuttavia, in ogni noir che si rispetti c'è una donna, e in questo c'è Josephine Verstille Nivison. Pittrice, insegnante, attrice dilettante, estroversa e ciarliera quanto il marito era muto come un pesce, Jo nel 1923 espone già i suoi acquerelli al Brooklyn Museum e convince i giurati ad accogliere anche quelli di Edward. Il museo comprerà The Mansard Roof, la prima vendita del pittore dopo dieci anni di digiuno, mentre lei non ne venderà nessuno. Da lì in poi Jo diventa la custode dell'opera altrui: tiene i registri, tratta con i galleristi, presta il proprio corpo e il proprio volto a quasi tutte le figure femminili dei quadri, e soprattutto scrive. Scrive tutto, nei suoi diari, come una cronista di nera della vita coniugale. Floreano non edulcora un matrimonio burrascoso, fatto di dispetti, prevaricazioni e rancori, e restituisce a Jo il ruolo di coprotagonista, altro che comparsa. Basta l'epigrafe del capitolo, rubata al suo diario, per capire che aria tirasse a Washington Square: «È tutto tranne che socievole e la gente non gli interessa affatto». Eppure lei lo raggiungerà il 6 marzo 1968, nemmeno dieci mesi dopo. Viene in mente l'ultimo quadro di Hopper, Two Comedians (1966): due clown, lui e lei, pronti all'ultimo inchino, con la platea fuori campo. Sipario. Ingmar Bergman ne avrebbe ricavato un'altra stagione di Scene da un matrimonio.
Nighthawks, Wim Wenders e l'altro Hopper, Dennis
Ça va sans dire, il cuore del volume batte a notte fonda dentro il diner di Nighthawks (1942), il quadro più celebre, citato, parodiato e sfruttato dell'artista, oggi all'Art Institute di Chicago. Ma è nella quarta parte, Per una teoria hopperiana del cinema, che il saggio spicca il volo. Due epigrafi ne dettano la linea: «Copiare è creare» di Degas, e un Godard per il quale conta non da dove prendi una cosa, ma dove la porti. Oscar Wilde, che di furti eleganti se ne intendeva, avrebbe aggiunto che la vita imita l'arte molto più di quanto l'arte imiti la vita. Il cicerone d'elezione è Wim Wenders, nato a Düsseldorf ma, a giudicare dai suoi film, svezzato in qualche motel dell'Arkansas a pane e jukebox. Floreano lo pedina da Alice nelle città a Paris, Texas, fino a L'amico americano (1977), dove Bruno Ganz è un corniciaio amburghese (e chi meglio di un corniciaio, per un pittore di cornici e finestre?) e Tom Ripley ha il volto di Dennis Hopper, che guarda l'Elba e ci vede l'Hudson. Nomen omen: il cognome non è un luogo comune, è un destino. Poi c'è Crimini invisibili (1997), in cui il bar di Nighthawks diventa il set di un film nel film, e Two or Three Things I Know about Edward Hopper, l'opera in 3D firmata nel 2020 per la Fondation Beyeler. Lì Wenders confessa di vedere nelle tele di Hopper i fotogrammi di film mai girati. Ecco, questo libro è il tentativo di proiettarli.
Da Profondo rosso a Wong Kar-wai, il mondo è hopperesque
Parimenti, l'autrice dimostra che Hopper si può tradurre in qualsiasi lingua(ggio), e il bello è scoprirlo di pagina in pagina, come in una caccia al tesoro per cinefili. Basti un assaggio. Con buona pace di chi crede che la Route 66 finisca prima del Brennero, c'è il Blue Bar di Profondo rosso, che Dario Argento fa costruire apposta a Torino: lì David Hemmings incontra un Gabriele Lavia ubriaco fradicio, mentre dietro le vetrate illuminate gli avventori posano immobili come i nottambuli di Nighthawks. E c'è l'Estremo Oriente, perché il malinconico Edward parla correntemente anche il cantonese: in In the Mood for Love di Wong Kar-wai, Maggie Cheung e Tony Leung si cercano e si trattengono in corridoi notturni sorvolati da plafoniere tonde, parenti strette della doppia fila di luci che si riflette nella vetrata buia di Automat. Fino alle donne hopperiane, sole ma mai arrese, come la Martha (Tilda Swinton) di La stanza accanto, il film con cui Pedro Almodóvar ha vinto il Leone d'Oro a Venezia nel 2024, nella cui casa nel bosco, appesa alla parete, compare una copia di People in the Sun. «È un'ottima copia», commenta Julianne Moore. Il resto della galleria, da Fritz Lang a David Lynch, da Peter Bogdanovich a Béla Tarr, conviene scoprirlo da sé. Con onestà intellettuale, Floreano avverte che spesso il richiamo esiste solo per chi conosce il quadro: più che un catalogo di influenze certificate, un fecondo gioco di associazioni. E del resto Hopper lo diceva: se potesse dirlo a parole, non avrebbe alcun motivo di dipingerlo.
Perché leggerlo, tra una sala buia e un museo
Sicché, Volevo dipingere la luce del sole è un libro per chi ama i quadri che sembrano inquadrature e i film che sembrano quadri, per chi al museo cerca la sala buia e al cinema cerca la luce. Erudito ma mai accademico, si legge come un lunghissimo piano sequenza, impreziosito da indici delle opere e dei film e da una bibliografia ragionata che invoglia a ricominciare daccapo. L'autrice stessa definisce il proprio viaggio una «cavalcata a perdifiato», e l'espressione è esatta: si galoppa da un fotogramma all'altro con l'entusiasmo contagioso degli innamorati, che non sanno mai smettere di parlare di ciò che amano. Chi scrive, recidivo della digressione, non può che sentirsi a casa. E sul finale Floreano lancia una domanda che ogni cinefilo dovrebbe porsi: perché nessuno ha mai girato un vero film biografico su Edward Hopper? A parte qualche incursione, come il cortometraggio The Muse di Sophie Barthes (2012), con Michael Stuhlbarg nei panni del pittore, il lungometraggio manca ancora all'appello. La risposta, manco a dirlo, è nell'ultimo capitolo, insieme a una regia ideale che farà sorridere più di un lettore. Noi ci limitiamo a un indizio: la vita del pittore, fatta di letture in poltrona, passeggiate senza meta e lunghe attese davanti a una tela bianca, non contemplava nessuno dei cliché che Hollywood pretende da un artista maledetto. Mentre l'arte americana correva verso l'astrattismo, lui restò ostinatamente fedele alla realtà. Cioè alla luce.
Se fosse un cocktail
Se fosse un cocktail, questo libro sarebbe un Falco della notte, da sorseggiare al bancone di un diner deserto, quando l'unico rumore è il ronzio del neon e il barista asciuga lo stesso bicchiere da mezz'ora. Alla base un rye whiskey, secco e americano fino al midollo come la provincia di Nyack. Poi una dose di Suze, l'amaro alla genziana dal colore giallo, lo stesso del rettangolo di sole che Hopper inseguì per tutta la vita sulla parete di una casa. Un vermouth bianco, per la luce argentata della Parigi dei suoi vent'anni. Qualche goccia di cold brew, omaggio alle caffettiere lucenti di Nighthawks. Si mescola nel mixing glass con molto ghiaccio, si serve in una coppetta gelata e si profuma con una scorza di limone, strizzata sopra il bicchiere e poi lasciata da parte, perché in Hopper anche gli oggetti stanno un po' in disparte, a guardare. Un drink amaro, luminoso, solitario, che non chiede conversazione. Da questa trappola privata, caro Norman, non vorremmo uscire mai.