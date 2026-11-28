Ça va sans dire, il cuore del volume batte a notte fonda dentro il diner di Nighthawks (1942), il quadro più celebre, citato, parodiato e sfruttato dell'artista, oggi all'Art Institute di Chicago. Ma è nella quarta parte, Per una teoria hopperiana del cinema, che il saggio spicca il volo. Due epigrafi ne dettano la linea: «Copiare è creare» di Degas, e un Godard per il quale conta non da dove prendi una cosa, ma dove la porti. Oscar Wilde, che di furti eleganti se ne intendeva, avrebbe aggiunto che la vita imita l'arte molto più di quanto l'arte imiti la vita. Il cicerone d'elezione è Wim Wenders, nato a Düsseldorf ma, a giudicare dai suoi film, svezzato in qualche motel dell'Arkansas a pane e jukebox. Floreano lo pedina da Alice nelle città a Paris, Texas, fino a L'amico americano (1977), dove Bruno Ganz è un corniciaio amburghese (e chi meglio di un corniciaio, per un pittore di cornici e finestre?) e Tom Ripley ha il volto di Dennis Hopper, che guarda l'Elba e ci vede l'Hudson. Nomen omen: il cognome non è un luogo comune, è un destino. Poi c'è Crimini invisibili (1997), in cui il bar di Nighthawks diventa il set di un film nel film, e Two or Three Things I Know about Edward Hopper, l'opera in 3D firmata nel 2020 per la Fondation Beyeler. Lì Wenders confessa di vedere nelle tele di Hopper i fotogrammi di film mai girati. Ecco, questo libro è il tentativo di proiettarli.

Profondo rosso di Dario Argento - ©Webphoto