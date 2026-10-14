Nuovi e vecchi personaggi anche per il resto del cast di GialappaShow: Brenda Lodigiani propone la parodia assolutamente inedita di Federica Sciarelli che, orfana di Chi l’ha visto? si crea delle persone scomparse per poterle poi cercare, e la nuovissima Serena Autieri, con la sua napoletanità spinta all’eccesso. Ma niente paura, per chi ha amato i suoi personaggi più iconici rivedremo anche la “pazza in culo” Victoria Cabello e l’androide Ester Ascione, con incursioni a sorpresa di Annalaisa.

Ubaldo Pantani debutta con la parodia di Chiofalo, uno dei personaggi più discussi, e discutibili, della tv, e quella di Paolo Del Debbio, ma torna anche con l’immancabile Gineprio, ormai idolo delle folle, che dopo il successo della serie, si ritroverà sui palchi e red carpet più prestigiosi, a partire dalla Festa del Cinema di Venezia.

Brenda e Ubaldo li rivedremo poi insieme nei panni di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi nella nuova, imperdibile fiction “Casa Piersilvi”, ambientata in quella che fu la storica Casa Vianello.