Shablo, Gué e Joshua rendono omaggio a Pino D’Angiò con TUTTO OKAY, nuovo singolo in uscita il 27 novembre. Il brano rilegge in chiave contemporanea Okay Okay, canzone del 1981 diventata negli anni un cult dell’italo funk. D’Angiò è scomparso nel 2024 ma oggi il featuring postumo trova una nuova forma grazie al coinvolgimento di Francesco, figlio di Pino D’Angiò, che ha contribuito a portare avanti la volontà di quella collaborazione

Pino D’Angiò è stato una figura di riferimento per le prime generazioni dell’hip hop italiano e una fonte di ispirazione per numerosi artisti. Tra questi anche Gué, che prima della scomparsa del cantante, avvenuta nel 2024, aveva avuto modo di scrivergli manifestando il desiderio di collaborare con lui.

Testo della canzone Tutto Okay

Ah yeah, what's up, Shablo?

Okay, okay, G-U-È

I see you Joshua, Pino D'Angiò

Gli ultimi player, baby, let's go



Okay, okay, se non ti va

Io sono qui, tu balli là

Okay, okay, se non ti va (Però) (Se non ti va)

Io resto qui (Catenazzo, che donna sei), tu resti là

Io delle donne non mi fido

Il corteggiamento è un rito

Troppo spesso si finisce

Che una donna ti tradisce

E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more

A me basta che sian tonde e disposte a far l'amore

Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola

Perché la professoressa mi faceva molto gola

Quando facevo il militare poi la moglie del tenente

Mi faceva le moine ed io la presi tra la gente

Perciò, bambina, se sono qui per te stasera

È una fortuna



Okay, okay, se non ti va

Io sono qui, tu balli là

Okay, okay, se non ti va (Se non ti va)

Io resto qui, tu resti là



Pensa bene, molto bene a quello che farai (Pensa bene, baby)

Potrei darti un sogno che da un altro non avrai (Ah-ah, ah-ah) Ti propongo un gioco, vengo quando lui non c'è (Quando lui non c'è)

Tu lo chiami amore, pare un gangsta lover (G-U-È)



Sì, nelle puntate scorse (Ah)

Siamo andati su e giù come un roller coaster

Mi sembra che ti va

Vedere il tramonto da varie coste (Wow)

Chiusi in una suite facciamo le cose nostre, ah

Scivolato via dal suo letto

Dopo una notte, delitto perfetto

Il suo corpo, le curve di una Benz

L'amore dura il tempo di un weekend

Il tuo sguardo è killer, champagne, bottiglie night and day

Nelle mie pupille pezzi da mille, okay, okay



Okay, okay, se non ti va

Io sono qui, tu balli là

Okay, okay, se non ti va (Se non ti va)

Io resto qui, tu resti là



Pensa bene, molto bene a quello che farai (Ah-ah, ah-ah)

Potrei darti un sogno che da un altro non avrai (Yes, yes, yo)

Ti propongo un gioco, vengo quando lui non c'è (Quando lui non c'è)

Tu lo chiami amore, pare un gangsta lover



Gli ultimi player, baby

Let's go

Perciò, bambina, se sono qui per te stasera

È una fortuna