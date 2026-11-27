Shablo, Pino D'Angiò, Guè e Joshua, testo e significato del brano TUTTO OKAY che esce oggiMusica
Shablo, Gué e Joshua rendono omaggio a Pino D’Angiò con TUTTO OKAY, nuovo singolo in uscita il 27 novembre. Il brano rilegge in chiave contemporanea Okay Okay, canzone del 1981 diventata negli anni un cult dell’italo funk. D’Angiò è scomparso nel 2024 ma oggi il featuring postumo trova una nuova forma grazie al coinvolgimento di Francesco, figlio di Pino D’Angiò, che ha contribuito a portare avanti la volontà di quella collaborazione
Shablo, Gué e Joshua rendono omaggio a Pino D’Angiò con TUTTO OKAY, nuovo singolo in uscita oggi, venerdì 27 novembre 2026. Il brano rilegge in chiave contemporanea Okay Okay, canzone del 1981 diventata negli anni un cult dell’italo funk, proponendosi quindi come un incontro tra passato e presente.
Pino D’Angiò è stato una figura di riferimento per le prime generazioni dell’hip hop italiano e una fonte di ispirazione per numerosi artisti. Tra questi anche Gué, che prima della scomparsa del cantante, avvenuta nel 2024, aveva avuto modo di scrivergli manifestando il desiderio di collaborare con lui.
Quel progetto era rimasto in sospeso, ma oggi trova una nuova forma grazie al coinvolgimento di Francesco, figlio di Pino D’Angiò, che ha contribuito a portare avanti la volontà di quella collaborazione.
Testo della canzone Tutto Okay
Ah yeah, what's up, Shablo?
Okay, okay, G-U-È
I see you Joshua, Pino D'Angiò
Gli ultimi player, baby, let's go
Okay, okay, se non ti va
Io sono qui, tu balli là
Okay, okay, se non ti va (Però) (Se non ti va)
Io resto qui (Catenazzo, che donna sei), tu resti là
Io delle donne non mi fido
Il corteggiamento è un rito
Troppo spesso si finisce
Che una donna ti tradisce
E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more
A me basta che sian tonde e disposte a far l'amore
Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola
Perché la professoressa mi faceva molto gola
Quando facevo il militare poi la moglie del tenente
Mi faceva le moine ed io la presi tra la gente
Perciò, bambina, se sono qui per te stasera
È una fortuna
Okay, okay, se non ti va
Io sono qui, tu balli là
Okay, okay, se non ti va (Se non ti va)
Io resto qui, tu resti là
Pensa bene, molto bene a quello che farai (Pensa bene, baby)
Potrei darti un sogno che da un altro non avrai (Ah-ah, ah-ah) Ti propongo un gioco, vengo quando lui non c'è (Quando lui non c'è)
Tu lo chiami amore, pare un gangsta lover (G-U-È)
Sì, nelle puntate scorse (Ah)
Siamo andati su e giù come un roller coaster
Mi sembra che ti va
Vedere il tramonto da varie coste (Wow)
Chiusi in una suite facciamo le cose nostre, ah
Scivolato via dal suo letto
Dopo una notte, delitto perfetto
Il suo corpo, le curve di una Benz
L'amore dura il tempo di un weekend
Il tuo sguardo è killer, champagne, bottiglie night and day
Nelle mie pupille pezzi da mille, okay, okay
Okay, okay, se non ti va
Io sono qui, tu balli là
Okay, okay, se non ti va (Se non ti va)
Io resto qui, tu resti là
Pensa bene, molto bene a quello che farai (Ah-ah, ah-ah)
Potrei darti un sogno che da un altro non avrai (Yes, yes, yo)
Ti propongo un gioco, vengo quando lui non c'è (Quando lui non c'è)
Tu lo chiami amore, pare un gangsta lover
Gli ultimi player, baby
Let's go
Perciò, bambina, se sono qui per te stasera
È una fortuna
Approfondimento
Shablo, Pino D'Angiò, Guè e Joshua, uscito TUTTO OKAY
Okay Okay viene ripresa in tono ironico e seduttivo
Il testo di TUTTO OKAY riprende il tono ironico, provocatorio e seduttivo di Okay Okay, costruendo il racconto attorno a un gioco di conquista e a una relazione clandestina. Il protagonista si presenta come un seduttore disinvolto, diffidente nei confronti dell'amore e attratto soprattutto dalla dimensione fisica delle relazioni, mentre il ritornello introduce una dinamica di distanza e complicità: "io sono qui, tu balli là".
La storia procede tra corteggiamento, tradimenti e incontri consumati lontano dal partner della donna, con immagini legate al lusso, alle feste e alla vita notturna. Il rapporto viene però descritto come qualcosa di temporaneo e senza promesse, racchiuso nell'idea che "l'amore dura il tempo di un weekend". La nuova versione conserva così lo spirito scanzonato e irriverente dell'originale, aggiornandolo attraverso un linguaggio contemporaneo e il contributo rap di Gué.
Approfondimento
Baby K e Guè, è uscito il videoclip del singolo Amore/Dilemma
Il videoclip tra anni Ottanta e intelligenza artificiale
L’omaggio passa anche dal videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo), realizzato attraverso tecniche di intelligenza artificiale che ricreano una storica performance di Pino D’Angiò. Shablo, Gué e Joshua vengono così proiettati nell’immaginario degli anni Ottanta, creando un incontro visivo tra epoche e generazioni musicali differenti.
TUTTO OKAY sarà disponibile anche in un'edizione limitata in vinile 45 giri, acquistabile in pre-order sul sito di Universal Music Italia. Il lato A conterrà la nuova versione del singolo, mentre il lato B proporrà la registrazione originale di Okay Okay.
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