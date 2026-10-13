Baby K e Guè, è uscito il videoclip del singolo Amore/Dilemma

Nel corso degli anni Baby K si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica italiana, tra i suoi successi ricordiamo Da zero cento, Playa, Killer con Tiziano Ferro e Non dire una parola con Àlvaro Soler

Baby K ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Amore/Dilemma in collaborazione con Guè . Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi tormentoni: da Zero a cento a Roma-Bangkok con Giusy Ferreri passando per Bolero con Mika.

baby k e guè, il videoclip di amore/dilemma

Dopo aver fato ballare il pubblico sulle note del tormentone estivo Tucamacarena, Baby K (FOTO) ha lanciato il nuovo brano Amore/Dilemma con Guè. A distanza di quindici anni da XXX Pt. 1 (Softcore), i due artisti sono tornati a collaborare per un brano destinato a scalare le classifiche musicali. Parallelamente, Baby K ha pubblicato il videoclip del singolo diretto da Peter Marvu. Il filmato ha velocemente superato 10.000 visualizzazioni su YouTube.

Nel corso degli anni Baby K si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica italiana, tra i suoi successi ricordiamo Da zero cento, Playa, Easy, Fino al Blackout, Follia mediterranea e Dimmi dimmi dimmi. Spazio anche alle collaborazioni: da Killer con Tiziano Ferro a Bolero con Mika passando per Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Mohicani con i Boomdabash e Non dire una parola con Àlvaro Soler.