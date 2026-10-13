Baby K e Guè, è uscito il videoclip del singolo Amore/Dilemma

Nel corso degli anni Baby K si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica italiana, tra i suoi successi ricordiamo Da zero cento, Playa, Killer con Tiziano Ferro e Non dire una parola con Àlvaro Soler
Baby K ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Amore/Dilemma in collaborazione con Guè. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi tormentoni: da Zero a cento a Roma-Bangkok con Giusy Ferreri passando per Bolero con Mika.
baby k e guè, il videoclip di amore/dilemma
Dopo aver fato ballare il pubblico sulle note del tormentone estivo Tucamacarena, Baby K (FOTO) ha lanciato il nuovo brano Amore/Dilemma con Guè. A distanza di quindici anni da XXX Pt. 1 (Softcore), i due artisti sono tornati a collaborare per un brano destinato a scalare le classifiche musicali. Parallelamente, Baby K ha pubblicato il videoclip del singolo diretto da Peter Marvu. Il filmato ha velocemente superato 10.000 visualizzazioni su YouTube.
Nel corso degli anni Baby K si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica italiana, tra i suoi successi ricordiamo Da zero cento, Playa, Easy, Fino al Blackout, Follia mediterranea e Dimmi dimmi dimmi. Spazio anche alle collaborazioni: da Killer con Tiziano Ferro a Bolero con Mika passando per Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Mohicani con i Boomdabash e Non dire una parola con Àlvaro Soler.
Approfondimento
Baby K, è uscito il videoclip del nuovo singolo Tucamacarena
Guè è tra i rapper più seguiti e acclamati del panorama italiano. Dopo essersi affermato con i Club Dogo, nel 2011 il cantante ha pubblicato il suo primo album solista Il ragazzo d'oro. Tra i suoi lavori troviamo Bravo ragazzo, Gentleman, Mr. Fini e Santeria in collaborazione con Marracash. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Scooteroni RMX con Sfera Ebbasta, Trap Phone con Capo Plaza, Montenapo con Lazza (FOTO), Veleno e Acquamarina con Ana Mena. Attualmente il rapper conta più di quattro milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify.
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©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour