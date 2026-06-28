Tiziano Ferro in concerto a Roma, duetti con Achille Lauro e Giorgia

Introduzione
Una città pronta a cantare e un artista che non aveva bisogno di dimostrare nulla, se non di essere ancora lì, al centro dell'emozione. Il 27 giugno lo Stadio Olimpico di Roma ha accolto Tiziano Ferro per una delle tappe più attese del tour STADI26, trasformandosi per oltre due ore in un enorme racconto in musica fatto di ricordi, hit e nuove consapevolezze. Un viaggio attraverso la sua storia artistica e personale, impreziosito da continue dichiarazioni d'amore alla Capitale. A rendere la serata ancora più speciale sono stati anche due ospiti d'eccezione: Achille Lauro e Giorgia, protagonisti di due duetti intensi e carichi di complicità.
Quello che devi sapere
Energia e vulnerabilità
Quando le luci dello Stadio Olimpico si sono abbassate e Tiziano Ferro è apparso al centro di una scenografia monumentale, si è avuta subito la sensazione che quella del 27 giugno non sarebbe stata una semplice tappa dell tour STADI26. Sarebbe diventata una di quelle notti destinate a restare impresse nella memoria di chi c'era.
Oltre sessantamila voci, migliaia di luci accese e una città intera pronta a cantare. Ferro entra senza bisogno di effetti speciali: gli basta la sua presenza. La platea esplode. Le gradinate tremano. Ogni canzone è un ricordo. Il cantante di Latina dimostra di avere il controllo totale della scena, alternando energia e vulnerabilità con la naturalezza di chi sa che il proprio repertorio parla già per lui. Non c'è nostalgia nel suo sguardo, ma gratitudine.
E proprio questa gratitudine diventa il filo conduttore di una serata che mette insieme venticinque anni di carriera senza sembrare mai una celebrazione autoreferenziale. Roma lo accoglie come si accoglie un vecchio amico che torna a casa dopo un lungo viaggio.
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Dichiarazioni d'amore per Roma
"Stasera...accetto miracoli", dice Tiziano Ferro dal palco, e il titolo della sua canzone sembra racchiudere perfettamente il senso della serata. Allo Stadio Olimpico il cantautore appare profondamente emozionato, spesso con gli occhi lucidi, ma soprattutto felice. Roma, lo ripete più volte, è la città del suo cuore. "Anche se sono di Latina, Roma mi scorre nelle vene. È il mio regalo più grande", racconta ricevendo un'ovazione che lo costringe a fermarsi per qualche istante. Poi guarda le tribune gremite e si lascia andare a un'altra confessione: "Non ho mai visto curve così piene qui".
È il ritratto di un artista che sul palco si sente davvero a casa e che vive ogni applauso con sincera gratitudine.
Quando partono le prime note di Sere Nere, l'Olimpico esplode: il pubblico canta ogni parola dall'inizio alla fine e Tiziano, sorridendo, scherza prima di attaccare il brano: "Adesso andiamo con l'artiglieria pesante".
Non mancano i momenti più divertenti, come quando sul prato arrivano enormi sfere colorate da far rimbalzare tra gli spettatori. "Tutte allineate davanti a me! In uno stadio così grande siete riusciti a rimandarmele tutte!", ride il cantante, regalando uno dei siparietti più spontanei della serata.
Tra battute, sorrisi e continui scambi con il pubblico, Ferro dimostra di essere perfettamente a suo agio. E il gran finale, con Rosso Relativo e Xdono dopo il bis richiesto a gran voce dall'Olimpico, chiude una notte che sa di festa dall'inizio all'ultima nota.
A sorpresa Achille Lauro e Giorgia. I duetti
Le emozioni raggiungono il culmine quando le luci si abbassano quasi del tutto e Tiziano inizia a cantare Non me lo so spiegare. Il palco resta immerso in un'atmosfera raccolta finché, all'improvviso, compare Achille Lauro. Elegantissimo, in un look total black lucido, viene accolto da un boato dell'Olimpico.
I due condividono il microfono e, soprattutto, il loro amore per Roma. Tiziano ricorda il recente sold out di Lauro proprio nello stadio romano e le date già esaurite per il prossimo anno, prima di lasciarsi andare a parole di grande affetto: "Ti voglio bene. Se c'è da passare il testimone, lo passo a te". Un attestato di stima sincero verso il cantante romano, conosciuto anni fa a Los Angeles.
Dopo un lungo abbraccio, i due interpretano Incoscienti Giovani, uno dei brani più iconici di Lauro, trasformandola in una nuova dichiarazione d'amore alla Capitale e regalando uno dei momenti più intensi e applauditi dell'intero concerto.
Poco dopo arriva un'altra sorpresa, altrettanto speciale. Dopo Imbranato sale sul palco Giorgia, presentata da Tiziano come "la nostra Giorgia, una regina per Roma e una delle più grandi voci della musica italiana".
Insieme cantano Superstar, mostrando una complicità che va ben oltre la musica. Scherzano come due amici di lunga data, si prendono in giro e si lasciano andare a sorrisi spontanei, senza mai nascondere la profonda stima reciproca. "Potrei svenire dall'emozione a cantare con lei e non è per il gran caldo di oggi", confessa Ferro.
L'omaggio a Raffaella Carrà
C'è spazio anche per un omaggio sentito a Raffaella Carrà: prima le dedica parole di profondo affetto ricordandone l'eleganza e la classe, poi intona quasi a cappella A far l'amore comincia tu. Ma la malinconia dura pochi istanti.
"Lei non avrebbe voluto tristezza", dice Tiziano, e subito il palco si trasforma in una grande festa con E Raffaella è mia, tra colori scintillanti, coreografie e un'esplosione di energia che riporta tutto l'Olimpico a ballare.
La forza dello show sta nella sua capacità di passare dal gigantismo dello stadio all'intimità di una stanza. Da un impianto scenico pensato per stupire all'attenzione tutta rivolta alla voce, a un'emozione. È qui che Tiziano Ferro fa la differenza. Le canzoni non vengono eseguite: vengono vissute.
Sere Nere diventa un abbraccio collettivo, La Differenza Tra Me E Te una dichiarazione universale, mentre Accetto Miracoli assume il peso di un manifesto personale. L'artista lascia che siano le canzoni a riempire gli spazi vuoti. E il pubblico risponde parola per parola, strofa dopo strofa. Non c'è una sola pausa in cui l'attenzione cali.
È il racconto di un uomo che ha attraversato tempeste pubbliche e private e che oggi sceglie di condividere non le cicatrici, ma la forza che ha trovato attraversandole.
L'effetto è potente. E soprattutto autentico.
Un kolossal pop che non perde mai l’anima
STADI26 trova a Roma la sua dimensione spettacolare. Le passerelle sembrano allungarsi fino alle ultime file, i maxischermi trasformano ogni dettaglio in racconto e la regia accompagna il concerto come fosse un film dal vivo.
Le immagini dialogano con i brani, un'esperienza immersiva che coinvolge anche chi si trova negli anelli più lontani. Ogni elemento appare studiato per mettere il pubblico al centro.
Ferro corre, sorride, scherza, ringrazia. Sembra divertirsi davvero. E questa spontaneità contagia tutto lo stadio. Nessun artificio cerca di sostituire l'emozione. Il risultato è uno show che riesce a essere mastodontico senza perdere umanità.
Poi arriva il finale. E come spesso accade nei concerti memorabili, il tempo sembra accelerare all'improvviso. Le hit si susseguono come fuochi d'artificio. Le luci dei telefoni illuminano il cielo di Roma. Tiziano osserva il pubblico e appare sinceramente commosso.
Quando attacca gli ultimi brani, l'energia diventa quasi fisica. Le gradinate saltano all'unisono, il prato si trasforma in un mare in movimento. Una celebrazione della musica pop quando riesce a raccontare le persone meglio di quanto riescano a fare loro stesse. In quel momento non esistono differenze tra palco e pubblico. Esiste soltanto un'unica, grande voce condivisa.
Da Roma a Messina, il viaggio continua
Alla fine restano le luci che si riaccendono e la difficoltà di lasciare il proprio posto. Perché certe serate non finiscono davvero quando il palco si svuota. Continuano nei cori che accompagnano l'uscita dallo stadio, nei video registrati in fretta, nei messaggi inviati agli amici e nei ricordi destinati a riaffiorare anni dopo.
Il concerto di Roma conferma che STADI26 non è soltanto il tour del ritorno. È il tour della riconquista. Di uno spazio, di una centralità artistica e soprattutto di un rapporto con il pubblico che appare oggi più forte che mai. Tiziano Ferro non sale sul palco per dimostrare qualcosa. Sale sul palco per condividere qualcosa. E questa differenza si sente in ogni istante dello spettacolo.
Dopo il doppio appuntamento romano, il tour proseguirà il 3 luglio allo Stadio del Conero di Ancona, l'8 luglio allo Stadio San Nicola di Bari e si concluderà il 12 luglio allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina.
L'Olimpico ha salutato l'artista con una lunga ovazione. Una di quelle che non celebrano soltanto una performance riuscita, ma un legame che resiste al tempo. Roma ha avuto un altro grande concerto dell'estate. E Tiziano Ferro ha aggiunto un'altra notte speciale.
La scaletta
Queste le canzoni cantate da Tiziano Ferro il 27 giugno 2026 allo stadio Olimpico di Roma:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo e spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare (duetto con Achille Lauro)
- Incoscenti giovani con Achille Lauro
- Indietro
- L’ultime notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- Superstar (duetto con Giorgia)
- Fuori è buio
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono