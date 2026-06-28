Tiziano Ferro in concerto a Roma, duetti con Achille Lauro e Giorgia

Quando le luci dello Stadio Olimpico si sono abbassate e Tiziano Ferro è apparso al centro di una scenografia monumentale, si è avuta subito la sensazione che quella del 27 giugno non sarebbe stata una semplice tappa dell tour STADI26. Sarebbe diventata una di quelle notti destinate a restare impresse nella memoria di chi c'era.

Oltre sessantamila voci, migliaia di luci accese e una città intera pronta a cantare. Ferro entra senza bisogno di effetti speciali: gli basta la sua presenza. La platea esplode. Le gradinate tremano. Ogni canzone è un ricordo. Il cantante di Latina dimostra di avere il controllo totale della scena, alternando energia e vulnerabilità con la naturalezza di chi sa che il proprio repertorio parla già per lui. Non c'è nostalgia nel suo sguardo, ma gratitudine.

E proprio questa gratitudine diventa il filo conduttore di una serata che mette insieme venticinque anni di carriera senza sembrare mai una celebrazione autoreferenziale. Roma lo accoglie come si accoglie un vecchio amico che torna a casa dopo un lungo viaggio.

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