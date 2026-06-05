Baby k, è uscito il nuovo singolo Tucamacarena

La cantante ha spiegato il significato del nuovo brano: “Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso”
Baby K è tornata con Tucamacarena. In attesa della ripartenza della tournée estiva, la cantante ha lanciato il nuovo brano pronto a far ballare il pubblico per tutta la stagione estiva. L’artista ha spiegato: “Parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso”.
baby k, è uscito il nuovo brano Tucamacarena
A pochi mesi dall’uscita del brano Dimmi dimmi dimmi, Baby K è tornata con il nuovo singolo Tucamacarena. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato le classifiche con numerosi tormentoni, ricordiamo Da zero a cento, Playa e Fino al blackout. Spazio anche alle collaborazioni: da Roma-Bangkok con Giusy Ferreri a Bolero con Mika passando per Voglio ballare con te Andrés Dvicio.
La cantante ha parlato del significato del nuovo brano: “Parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso”.
L’artista ha aggiunto: “Allo stesso tempo è una canzone piena di immagini nazional-popolari che sento profondamente mie: Napoli, il murales di Maradona, le sirene nella notte, il Mediterraneo, le suggestioni latine. È una cartolina estiva romantica e ribelle, che parla della gente, del popolo e di quel luogo dove mi sento a casa”. Ecco il testo della canzone:
Baby K
già lo so che noi andremo a finire come il contrabbando
due che non sanno bene né come né dove né quando
luci rosse la sera, il suono di una sirena
l’amore ti porta in galera
a me portava da te
tu dammi un bacio
giù al murales di Maradona
e tanto già lo sai che mi fai
e tra me e te è la solita storia
perde chi si innamora
ma sai cosa c’è
tu dimmi dove vai stasera
se alla fine poi finisci da me
vuoi fare il tuca tucamacarena
con le mani mani su di te
la notte è nuda
con una scusa ruberesti anche la luna
vuoi fare il tuca tucamacarena
con le mani mani su di te
potrei cercarti perdutamente
come un diamante nella favela
e confonderci tra la gente
due latitanti e una vita buena
una piazza piena, Coca-Cola, amarena
se l’amore è una catena
io mi stringerò a te
tu dammi un bacio
giù al murales di Maradona
che tanto già lo sai che mi fai
e tra me e te è la solita storia
perde chi si innamora
ma sai cosa c’è
tu dimmi dove vai stasera
se alla fine poi finisci da me
vuoi fare il tuca tucamacarena
con le mani mani su di te
la notte è nuda con una scusa ruberesti anche la luna
tu dimmi dove vai stasera
se alla fine poi finisci da me
vuoi fare il tuca tucamacarena
con le mani mani su di te
dove vai stasera
se alla fine poi finisci da me
vuoi fare tuca tucamacarena
con le mani mani su di te
ma dimmi dove vai stasera
se alla fine poi finisci da me
vuoi fare tuca tucamacarena
con le mani mani su di te
la notte è nuda con una scusa ruberesti anche la luna
tu dimmi dove vai stasera
se alla fine poi finisci da me
vuoi fare il tuca tuca macarena
con le mani mani su di te
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Tra pochi giorni, più precisamente il 22 giugno, Baby K riprenderà il tour in programma in numerose città italiane: da Sanremo a Rieti. Questo il calendario completo con tutti i dettagli concerti:
- 22 giugno, Civitella Roveto (AQ)
- 18 luglio, Arborea (OR)
- 20 luglio, Sant’Antonio Abate (NA)
- 24 luglio, Malta
- 1 agosto, Sanremo (IM)
- 3 agosto, Villacidro (SU)
- 28 agosto, Rieti (RI)
- 5 settembre, Campanedda (SS)
- 12 settembre, Oschiri (SS)
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