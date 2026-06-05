Baby k, è uscito il nuovo singolo Tucamacarena

La cantante ha spiegato il significato del nuovo brano: “Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso”

Baby K è tornata con Tucamacarena. In attesa della ripartenza della tournée estiva, la cantante ha lanciato il nuovo brano pronto a far ballare il pubblico per tutta la stagione estiva. L’artista ha spiegato: “Parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso”.

baby k, è uscito il nuovo brano Tucamacarena

A pochi mesi dall’uscita del brano Dimmi dimmi dimmi, Baby K è tornata con il nuovo singolo Tucamacarena. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato le classifiche con numerosi tormentoni, ricordiamo Da zero a cento, Playa e Fino al blackout. Spazio anche alle collaborazioni: da Roma-Bangkok con Giusy Ferreri a Bolero con Mika passando per Voglio ballare con te Andrés Dvicio.

La cantante ha parlato del significato del nuovo brano: “Parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso”.

L’artista ha aggiunto: “Allo stesso tempo è una canzone piena di immagini nazional-popolari che sento profondamente mie: Napoli, il murales di Maradona, le sirene nella notte, il Mediterraneo, le suggestioni latine. È una cartolina estiva romantica e ribelle, che parla della gente, del popolo e di quel luogo dove mi sento a casa”. Ecco il testo della canzone:

Baby K

già lo so che noi andremo a finire come il contrabbando

due che non sanno bene né come né dove né quando

luci rosse la sera, il suono di una sirena

l’amore ti porta in galera

a me portava da te

tu dammi un bacio

giù al murales di Maradona

e tanto già lo sai che mi fai

e tra me e te è la solita storia

perde chi si innamora

ma sai cosa c’è

tu dimmi dove vai stasera

se alla fine poi finisci da me

vuoi fare il tuca tucamacarena

con le mani mani su di te

la notte è nuda

con una scusa ruberesti anche la luna

vuoi fare il tuca tucamacarena

con le mani mani su di te

potrei cercarti perdutamente

come un diamante nella favela

e confonderci tra la gente

due latitanti e una vita buena

una piazza piena, Coca-Cola, amarena

se l’amore è una catena

io mi stringerò a te

tu dammi un bacio

giù al murales di Maradona

che tanto già lo sai che mi fai

e tra me e te è la solita storia

perde chi si innamora

ma sai cosa c’è

tu dimmi dove vai stasera

se alla fine poi finisci da me

vuoi fare il tuca tucamacarena

con le mani mani su di te

la notte è nuda con una scusa ruberesti anche la luna

tu dimmi dove vai stasera

se alla fine poi finisci da me

vuoi fare il tuca tucamacarena

con le mani mani su di te

dove vai stasera

se alla fine poi finisci da me

vuoi fare tuca tucamacarena

con le mani mani su di te

ma dimmi dove vai stasera

se alla fine poi finisci da me

vuoi fare tuca tucamacarena

con le mani mani su di te

la notte è nuda con una scusa ruberesti anche la luna

tu dimmi dove vai stasera

se alla fine poi finisci da me

vuoi fare il tuca tuca macarena

con le mani mani su di te