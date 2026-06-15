Baby K, è uscito il videoclip del nuovo singolo Tucamacarena

In queste settimane l’artista è impegnata con le date dell’OH BABY! Summer Tour. Previsti appuntamenti in numerose città: da Sanremo a Rieti. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Da zero a cento, Playa, Mohicani con i Boomdabash e Bolero con Mika

Baby K ha pubblicato il videoclip di Tucamacarena, brano pronto a conquistare le classifiche estive. La cantante ha deciso di rendere omaggio a Napoli nel video diretto da Amedeo Zancanella. L’artista ha raccontato: “Orgogliosa di avere con me delle ospiti speciali, donne forti ed emblematiche di questa città autentica e sinuosa”.

baby k, il videoclip di Tucamacarena Baby K ha pubblicato il videoclip del nuovo brano Tucamacarena riscuotendo immediatamente un grande successo con oltre 450.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. Parallelamente all’uscita del video, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 700.000 follower: “Orgogliosa di avere con me delle ospiti speciali, donne forti ed emblematiche di questa città autentica e sinuosa”. Il videoclip, diretto da Amedeo Zancanella, rende omaggio alla città di Napoli con le immagini di alcuni suoi simboli iconici. Cameo di Marika Gambardella, Teresanna Pugliese, Sara Penelope Robin, Mavi e Carmelo Cosma. In queste settimane l’artista è impegnata con le date dell’OH BABY! Summer Tour. Previsti appuntamenti in numerose città: da Sanremo a Rieti. Questo il calendario completo con i dettagli degli spettacoli in programma: 22 giugno, Civitella Roveto (AQ)

18 luglio, Arborea (OR)

20 luglio, Sant’Antonio Abate (NA)

24 luglio, Malta

1 agosto, Sanremo (IM)

3 agosto, Villacidro (SU)

28 agosto, Rieti (RI)

5 settembre, Campanedda (SS)

12 settembre, Oschiri (SS) Approfondimento Baby k, è uscito il nuovo singolo Tucamacarena

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