Tiziano Ferro ospite a Sanremo 2026, la storia del cantante di Xdono

2/32

Milioni di dischi venduti, concerti sold out e un successo che l'ha fatto diventare un cantante conosciuto e amato in tutto il mondo. Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più apprezzati e continua a collezionare successi: il suo ultimo album, Sono un grande (2025), è stato anticipato dal singolo Cuore rotto, a cui è seguito Fingo&spingo. In carriera ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il pianeta. Ha cantato in 5 lingue e si è fatto valere anche come doppiatore e scrittore.

Lo speciale del Festival di Sanremo 2026