Tiziano Ferro ospite a Sanremo 2026, la storia del cantante di Xdono. FOTO

Il cantante di Latina è ospite della 76ª edizione della kermesse. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, ha dichiarato il direttore artistico Conti. L’ultima volta che si è esibito sul palco dell’Ariston risale al 2020, con la conduzione di Amadeus, quando fu ospite fisso per 5 serate. Intanto, l’artista ha pubblicato il nuovo album “Sono un grande” e si prepara al tour negli stadi, che prenderà il via il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro. Ripercorriamo la carriera dell'artista

