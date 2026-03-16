Arisa in concerto, annunciate le date del tour estivo

Arisa annuncia quattordici date estive in alcune delle location più suggestive d'Italia tra piazze, castelli e anfiteatri all'aperto, con data zero il 20 maggio a Civitanova Marche. Il tour accompagna l'uscita del nuovo album Foto Mosse, prevista per il 17 aprile. I biglietti sono disponibili su Ticketone

Arisa ha annunciato il suo Summer Tour 2026, un calendario di quattordici date che la porterà a esibirsi in alcune delle location più belle d'Italia, tra piazze storiche, castelli, anfiteatri e festival a cielo aperto. Il via è fissato per il 20 maggio a Civitanova Marche, al Teatro Rossini, con una data zero che anticiperà il tour vero e proprio.

Un momento favorevole

L'annuncio arriva in un periodo particolarmente fertile per Arisa. A febbraio ha partecipato per l'ottava volta al Festival di Sanremo con Magica Favola, chiudendo al quarto posto e piazzando il brano nella top ten della classifica FIMI dei singoli più venduti. Il pezzo, scritto insieme al suo storico collaboratore Giuseppe Anastasi con Galeffi e i Mamakass, racconta il percorso emotivo di una donna dall'infanzia all'età adulta, tra delusioni amorose e la scelta di cercare una pace diversa, più profonda e personale.

Il tour sarà anche l'occasione per presentare dal vivo Foto Mosse, il nuovo album in uscita il 17 aprile, primo lavoro in studio a cinque anni di distanza dal precedente. Un progetto particolarmente significativo per Arisa, questo: per la prima volta la cantante ha partecipato in prima persona alla scrittura di molti brani, raccontando la propria vita con una franchezza nuova. Il titolo stesso - foto mosse, immagini sfocate - riflette l'idea di ritratti sentimentali in movimento, istantanee di vita che non si lasciano fermare.

Sul palco, il pubblico potrà aspettarsi un viaggio attraverso oltre quindici anni di musica: da Sincerità, il brano del debutto nel 2009, passando per La notte e Controvento, la canzone che nel 2014 le valse la vittoria al Festival di Sanremo, fino agli inediti del nuovo album. Le prime due date del ciclo Live Première, a Roma e Milano, sono già andate esaurite.