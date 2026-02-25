Sanremo 2026, Human Index: +20% interazioni social, Arisa in testa

Musica

La gara canora e quella dello stile è ufficialmente inziata. All'Ariston le prime uscite sono fondamentali per capire chi sono gli artisti da tenere d'occhio nei prossimi giorni. Sotto i riflettori il guardaroba dei cantanti costruito con gli stylist, un progetto che tiene conto dell'immagine ma anche del significato del brano. È ora di inziare a tracciare la mappa dei meglio vestiti di questa edizione A cura di Vittoria Romagnuolo