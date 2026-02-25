Sanremo 2026, Human Index: +20% interazioni social, Arisa in testa
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 (SEGUI LA DIRETTA DELLA SECONDA SERATA) conferma il peso crescente dell’ecosistema digitale attorno alla kermesse. Secondo i dati diffusi da HUMAN Data, piattaforma italiana di social listening basata su intelligenza artificiale, le interazioni complessive hanno raggiunto quota 145 milioni, con un incremento del 20% rispetto all’edizione 2025.
Un dato che, secondo l’analisi, testimonia come la conversazione online sia ormai parte integrante dello spettacolo televisivo, capace di amplificarne i momenti chiave e di orientare l’attenzione del pubblico.
La classifica social: Arisa in vetta
A guidare la graduatoria delle interazioni è Arisa, in gara con il brano “Magica Favola”, che nella prima serata ha registrato 4.953.510 interazioni. Sul podio anche Elettra Lamborghini (4.134.672) ed Enrico Nigiotti (3.442.534).
Seguono Ditonellapiaga, Sayf, Fulminacci, Fedez con Marco Masini, Michele Bravi e Luchè.
Nella Top 5 del “Sanremo HUMAN Index” – indicatore sintetico che integra diverse fonti digitali – figurano Arisa (10,32%), Sayf (7,70%), Ditonellapiaga (6,89%), Fedez & Masini (6,21%) e Serena Brancale (5,75%).
Fantasanremo e dibattito online
Arisa è prima anche nella classifica legata al Fantasanremo, con 4.200 interazioni che alimentano il confronto tra i partecipanti al gioco. Alle sue spalle le Bambole di pezza, Chiello, Dargen D'Amico e Ditonellapiaga.
Il dato conferma come il fantasy game parallelo al Festival contribuisca a intensificare la conversazione digitale, generando picchi di engagement indipendenti dalla classifica ufficiale.
I momenti più commentati
Tra i passaggi più discussi della serata spicca l’omaggio a Pippo Baudo, che ha aperto il Festival con un richiamo alla storia della televisione italiana. Forte impatto emotivo anche per l’intervento di Gianna Pratesi, la cui testimonianza sul primo voto delle donne nel 1946 ha generato 4,6 milioni di interazioni, diventando uno dei momenti più commentati.
Sul fronte musicale, attenzione per l’esibizione di J-Ax e Gaia, mentre Serena Brancale ha raccolto consenso con la sua lettera dedicata alla madre.
Gli ospiti e la corsa ai follower
Tra gli ospiti, il più citato è stato Tiziano Ferro, con 191mila conversazioni generate dal medley dei suoi successi. Seguono Olly (140mila), Gianna Pratesi (55mila), Gaia (17mila) e Max Pezzali (16mila).
La prima serata ha inciso anche sulla crescita dei follower: Sayf registra +33.545, Samurai Jay +28.804 e Ditonellapiaga +19.621. Incrementi significativi anche per Arisa (+18.591) e Nayt (+15.662), a conferma dell’impatto immediato della visibilità televisiva sul pubblico digitale.
I look più discussi
Anche la moda trova spazio nella conversazione online. La classifica dei look più commentati è guidata da Arisa (39.514 interazioni), seguita da Laura Pausini (35.026), Patty Pravo, Levante e Sayf.
I dati evidenziano come l’attenzione social si distribuisca tra performance musicali, ospiti, momenti istituzionali e scelte stilistiche, delineando un Festival sempre più ibrido tra palco e piattaforme digitali.
Secondo HUMAN Data, la prima serata conferma dunque una tendenza già in atto: il racconto di Sanremo non si esaurisce nella diretta televisiva, ma prosegue e si amplifica nella dimensione online, dove numeri e conversazioni diventano un indicatore parallelo dell’attenzione del pubblico.
