Caterina siamo al terzo album che è Tre Passi Indietro ed è una riflessione su come opporsi a una società che ci vuole sempre performanti e veloci: come è nato? C’è un momento esatto in cui hai avuto la sensazione di camminare in cerchio?

Nasce negli ultimi quattro anni, mi sono messa in discussione, ho avuto momenti di crisi esistenziale che mi hanno portata a scavare come mai prima. Avevo la sensazione di camminare col bastone puntato e restare ferma anziché andare avanti. Il disco arriva in un momento in cui sto prendendo in mano la mia vita e la responsabilità di quello che c’è e non c’è. Ora il cerchio è a spirale ovvero che anche sei nello stesso punto sei un gradino più su.



Bici Bordeaux è la canzone dei sognatori, e lo dici anche nel testo che ti piace sognare: esiste davvero quella bici e alla fine Godot è arrivato?

Godot non si è ancora palesato. Mi sposto in bici ma non è di quel colore che però mi piace come tonalità. Sono romantica e vedo sempre sfumature di romanticismo e gioia in tante cose che magari un'altra persona non coglie. Poi ognuno crea la sua realtà con i propri occhi e qui mi sono sbizzarrita. Il brano lo ho scritto con Mirkoeilcane, è venuto due volte a trovarmi in Trentino, abbiamo scritto molto e questa canzone mi ha fatto viaggiare con la mente.



Tu preferisci i Beatles o i Rolling Stones?

Sono beatlesiana, mccartiana per l’esattezza, sono di quella scuola lì.



Solo Noi ha un incipit poetico e intimo “questa notte dormi dove vuoi ma se puoi dormi da me”: amarsi senza mai spogliarsi delle debolezze è la grande sfida di questa epoca che costruisce le relazioni sui social?

Non sono capace di amare senza mostrare le mie debolezze, considero una risorsa farle emergere perché significa che hai a che fare con te stesso. A volte ti accorgi anni dopo che certe cose non vanno, ma stare in relazione è comunque il solo modo per crescere, da soli non puoi crescere venendo a mancare il confronto. Quello che mi infastidisce dell’altro è spesso un proiettare su altro le cose scomode di me e se non le affronti puoi cambiare le persone ma non le dinamiche.



Libri, risate, tempo, anima sono i quattro punti cardinali di Spettinata: sono anche l’essenza del volersi bene?

Probabilmente sì. La canzone mi è stata regalata da Gio Evan e mi ha dato molto in un momento in cui coltivavo l’amore per me stessa, mi ha ricordato che vado bene per quello che sono. E’ la canzone dell’accettazione di sé, più amiamo i nostri lati scomodi più non dobbiamo piacere per forza agli altri, le parti buone vanno amate e non combattute, ma amate profondamente.



Sempre in Spettinata parli della tua camera: è ordinata? E quale è il capo di abbigliamento che occupa più cassetti?

In camera mia è anche dove provo i live, ci sono più chitarre che cassetti. Sono brava a mettere in ordine e ma anche in disordine, vivendo da sola sono un po’ Pippi Calzelunghe che si auto sgridava. Sono piena di cappotti e giacche, ho una rastrelliera che ne è piena. Poi magari metto sempre le stesse.



C’è una formula per resistere alla “stupida chimica” di attrazione e allontanamento di cui parli in Vis a Vis? Oppure è giusto cedere alla passione senza troppi pensieri sul dopo?

Se la avessi trovata non avrei fatto questo disco. La formula per smettere di rincorrere Godot e la stupida chimica è amarsi e smettere di pensare che ci meritiamo poco, ci meritiamo di sognare in grande.



Nel tuo viaggio artistico qualche volta ti è venuta voglia di smettere di seguire la musica e seguire un pifferaio possibilmente magico?

Mai pensato di fare altro oltre alla musica, lo dicevo già da bimba che la musica è il mio pifferaio magico. La vita mi ha sempre messo su questa strada, io faccio le cose bene e con entusiasmo, al meglio che posso, e per questo credo che potrei farne ma sempre ho avuto questo grande sogno: bisogna credere ai desideri dei bambini ma servono anche adulti che li supportino. Ho trovato chi mi rideva in faccia ma non ho mai ceduto.



Tu hai una sensibilità molto sviluppata, sai declinare tutte le sfumature dei sentimenti: quando canti “e scriviamo d’amore però non sappiamo cos’è” è il momento del dubbio?

E’ una frase che mi ha detto una mia amica morta nel 2023,che per me è stato l’anno di crisi da cui è partita la mia ricerca approfondita. Con lei mi confidavo su questo mio amore non proprio facile e spesso inserisco nei miei testi frasi di persone vicine a me. Mi sono chiesta se era amore e che tipo di amore stavo dando, ho messo me in discussione: ho pensato che forse è vero che non so cosa sia l’amore e da lì è partita la ricerca.



Alla fine ti chiedo se hai imparato a dire le cose al momento giusto e anche a dire no?

Le cose al momento giusto mi vengono in mente sotto la doccia ma a dire di no ci sto lavorando: dire no è attraversare il senso di colpa che comporta a noi quella negazione ma ora so anche che Il no regala qualità a chi dedichi tempo.



Che accadrà nelle prossime settimane?

A dicembre faccio alcune date e nei prossimi mesi so che arriverà un calendario un po’ più fitto. Ho sempre riarrangiato i miei pezzi live, mai sono troppo fedeli all’originale, se ti aggrappi troppo a volere replicare rischi che i pezzi non funzionino, per me la canzone deve arrivare e se per renderla più efficace bisogna cambiare l’arrangiamento lo faccio.





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