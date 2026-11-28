Su Sky TG24 il trailer in esclusiva di Il Paradiso è un posto bellissimo, esordio di David Ambrosini con Andrea Arcangeli e Michela De Rossi, in anteprima sabato 28 novembre al 44° Torino Film Festival. Il film si ispira alla storia vera della famiglia Simeoli. Quando Edoardo si ammala di leucemia, suo padre gli promette che, dopo le cure, gireranno un film insieme. Il primo ciak spetterà al bambino

Il primo ciak di Il Paradiso è un posto bellissimo lo ha battuto Edoardo Simeoli. Glielo aveva promesso suo padre Emanuele, in ospedale, mentre affrontavano i mesi del ricovero. Da quella promessa nasce l’opera prima di David Ambrosini, con Andrea Arcangeli e Michela De Rossi. Sky TG24 presenta il trailer in esclusiva in vista dell’anteprima al 44° Torino Film Festival.

Emanuele racconta di aver cercato per quindici anni un produttore disposto a portare sullo schermo la storia della sua famiglia. A raccogliere il progetto è Claudia Gerini, che conosce da tempo i Simeoli e ne ha seguito la vicenda. È lei a parlarne a Gennaro Coppola, che decide di realizzarlo. Coppola firma la produzione per One More Pictures, che finanzia il lungometraggio, e Gerini per Attitude Srl.

Quando gli viene diagnosticata la leucemia, Edoardo ha sette anni. Durante il ricovero, Emanuele trova nel cinema un modo per stare con suo figlio e immaginare con lui che cosa faranno dopo le cure. Gli promette che gireranno un film insieme. C’è già un compito per Edoardo sul set. Sarà lui a stringere il ciak tra le mani e a dare il via alle riprese.

La trama nella borgata chiamata Paradiso

Nel film Andrea Arcangeli interpreta un attore dilettante cresciuto nella borgata romana soprannominata Paradiso. Quando il figlio Edoardo si ammala di leucemia, il padre si ritrova senza lavoro e con la moglie all’ottavo mese di gravidanza. Per far fronte alle difficoltà economiche torna a spacciare per il boss della zona. Intanto prova a tenere fede all’impegno preso con il figlio.

Il nome della borgata dà al titolo una sfumatura amara. Il denaro che serve per mandare avanti la famiglia riporta il padre nell’ambiente da cui vorrebbe uscire. Con Edoardo ha un progetto che può cominciare a prendere forma lontano dal set. Prima ancora di avere una macchina da presa, possono scrivere insieme la storia che vorrebbero girare.

Il primo lungometraggio di David Ambrosini

Ambrosini si è formato alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté e ha lavorato nel reparto regia di film come I due papi e Le otto montagne. Nel 2015 il suo corto Oltre il vetro è stato premiato al 48 Hour Film Project di Roma. Due anni dopo ha presentato Arianna all’Italian Pavilion durante la Mostra del Cinema di Venezia. Anche quel corto nasceva da una storia vera, un episodio di discriminazione sul lavoro nei confronti di una donna trans.

«Cercavo una vicenda profondamente radicata nella realtà, capace di raccontare persone vere e conflitti concreti, ma anche di parlare del presente», spiega Ambrosini nel comunicato di presentazione del film. Nel cast, accanto ad Andrea Arcangeli e Michela De Rossi, ci sono Paolo Calvano e Luca Scapparone, con la partecipazione di Massimiliano Vado.