RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, trionfano Pinguini Tattici Nucleari

Introduzione

I Pinguini Tattici Nucleari conquistano gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 col brano Sorry Scusa lo Siento. Ma non finisce qui perché raccolgono riconoscimenti anche Samurai Jay con Ossessione (Premio FIMI), Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè (Premio SIAE), Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore (Premio PMI) e Olly con Tutta Vita (Premio Top Album). L'Arena di Verona ha ospitato una serata magica, che ha visto alternarsi sul palco tanti rappresentanti della musica italiana, tra cui Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Fulminacci, Sayf, Ernia, Serena Brancale, Delia, Levante e Noemi. Ancora una volta il presidente di RTL Lorenzo Suraci e i suoi collaboratori (menzione speciale per Francesco Fredella e Diana Consolazio) hanno dipinto un'Italia che si racconta attraverso la musica. Questi i nostri momenti iconici