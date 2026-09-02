RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, trionfano Pinguini Tattici Nucleari

Introduzione
I Pinguini Tattici Nucleari conquistano gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 col brano Sorry Scusa lo Siento. Ma non finisce qui perché raccolgono riconoscimenti anche Samurai Jay con Ossessione (Premio FIMI), Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè (Premio SIAE), Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore (Premio PMI) e Olly con Tutta Vita (Premio Top Album). L'Arena di Verona ha ospitato una serata magica, che ha visto alternarsi sul palco tanti rappresentanti della musica italiana, tra cui Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Fulminacci, Sayf, Ernia, Serena Brancale, Delia, Levante e Noemi. Ancora una volta il presidente di RTL Lorenzo Suraci e i suoi collaboratori (menzione speciale per Francesco Fredella e Diana Consolazio) hanno dipinto un'Italia che si racconta attraverso la musica. Questi i nostri momenti iconici
Quello che devi sapere
PINGUINI TATTICI NUCLEARI - ESPLOSIVI
Sono i vincitori della serata e dunque (un po’) della nostra estate. Sorry Scusa lo Siento è un brano allegro e scanzonato e sarebbe bello affittare un cinema solo per guardarsi negli occhi…peccato che non esista più un nuovo cinema paradiso
ALESSANDRA AMOROSIO - EVOCATIVA
Una volta l’Hit Parade era la regina delle nostre giornate: nacque il 6 gennaio del 1967 e alla conduzione c’era il mitico Lelio Luttazzi. Alessandra la fa rivivere, con la complicità di Gianni Morandi, tra sei gocce di limone e la ricerca di frasi in un vecchio disco del ’62. Una canzone ricca di citazioni: evocativa
BRESH - SACRALE
Mediterraneo è stato disco dell’anno per Sky Tg24, il brano in genovese Aia che Tia è quanto di più vicino al Fabrizio De André di Creuza de Ma scritto in questo primo quarto di millennio. Si prende l’Arena e per la prima volta l’anfiteatro scaligero conosce la bellezza della…marea con una canzone Da Dio
DELIA, SERENA BRANCALE, LEVANTE - THE CHARLIE SINGERS
Tutto il mondo è paese ma qui tutto il mondo ci accompagna Al Mio Paese: e in una stagione di muri e di genocidi il messaggio giunge ancora più potente. Questo è un super trio
MADAME - FILOSOFICA
Francesca quando scioglie qualcuno dei suoi nodi è una persona splendida. E' tra le poche che si è fermata a fare foto con i fan. Con Volevo Capire e M'Ama non M'Ama ha conquistato l'Arena. Come sempre geniale la regia di Paola Zukar
FRANCESCO GABBANI - TRAVOLGENTE
Il giudice di X Factor, che riparte su Sky Uno giovedì 10, si prende una pausa dal talent musicale per cantare il suo Summer Funk. Il ritratto di quella persona magica, italiace e romantica che balla sopra il filo di un rasoio è la sceneggiatura di un film neorealista: Rossellini e De Sica lo avrebbero ingaggiato come attore. Come sempre sorprendente
FULMINACCI - POETICO
Filippo emoziona con Maledetto Me, brano che racconta la fine di un amore ma che soprattutto si sofferma suo non detti. Talvolta non c'è bisogno di urlare per raccontare i sentimenti e il cantautore romano lo sa bene e lo declina con immensa onestà intellettuale. Dietro le quinte agisce un manager illuminato quale è Antonio Sarubbi
GIANNI MORANDI - ASSO DI BRISCOLA
Tour avviato per questo ragazzo che “come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. La canzone compie sessant’anni e oggi è forse più attuale di allora. Le giovani generazioni continuano a morire in guerre senza senso e spesso dimenticate perché combattute in angoli di mondo che non interessano le economie mondiali. Il sorriso disarmante di Gianni dovrebbe essere il simbolo del disarmo
SAL DA VINCI - SEDUCENTE
Dopo Per Sempre Sì, che è assurta a una popolarità planetaria, Sal ha scelto di raccontare anche l’altra faccia dell’amore, quella che si muove in clandestinità perché la coppia si incontra di nascosto. Uno dei due ha qualcuno che lo aspetta a casa. Ma anche se ci si sente come “un ladro che ha rubato un fiore” anche questa passione oscura ha una sua luce. E' una Fuga d'Amore tra Rossetto e Caffè
SAMURAY JAY - AVVOLGENTE
E' un mio pallino, è un ragazzo che sa osare, che non segue le mode ma che le mode le declina, sviluppa e rivoluziona. Vederlo su un palco così grande, lui che fino a poco tempo fa lavorava in un call center, è stato fantastico. Gennaro Amatore da Mugnano, provincia di Napoli, e i suoi compagni di viaggio sono la rivoluzione che viene dal basso. Con Flamenco Paranoia e Ossessione ha fatto ballare ed emozionare l'Arena