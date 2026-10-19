I Pinguini Tattici Nucleari annunciano a sorpresa un tour di concerti nei club da novembreMusica
Dopo l'annuncio del nuovo album Replay, in uscita il 4 dicembre 2026, la band guidata da Riccardo Zanotti torna nei piccoli locali che hanno segnato gli inizi della sua carriera. In programma quattro appuntamenti a Roma, Bologna, Torino e Milano, in vista dei concerti del 2027
I Pinguini Tattici Nucleari tornano alle origini. Prima dei grandi palchi e dei concerti negli stadi, ci sono stati i club, le sale raccolte e il rapporto diretto con un pubblico cresciuto insieme alla band. È in questi spazi che il gruppo ha scelto di tornare a novembre con quattro appuntamenti speciali, pensati per recuperare l'atmosfera degli esordi e ripercorrere le tappe della propria storia musicale.
L'annuncio arriva dopo quello di Replay, il nuovo album atteso il 4 dicembre 2026. Il progetto dal vivo si inserisce così in una fase di passaggio per la band, che guarda al proprio percorso mentre prepara i prossimi impegni. Le prevendite per i concerti nei club aprono oggi, lunedì 19 ottobre.
Pinguini Tattici Nucleari, le date dei concerti nei club
Il mini tour toccherà quattro locali che hanno avuto un significato particolare nella storia del gruppo. Si parte da Roma il 18 novembre, per proseguire a Bologna il giorno successivo. La tournée riprenderà poi il 24 novembre a Torino e si concluderà a Milano il 25 novembre.
La tournée partirà il 18 novembre dal Monk di Roma e proseguirà il giorno successivo, 19 novembre, al Covo di Bologna, locale particolarmente significativo per la band, che proprio lì conquistò il suo primo tutto esaurito nove anni fa. Il 24 novembre i Pinguini Tattici Nucleari saliranno sul palco dello Spazio 211 di Torino, mentre il 25 novembre il tour si concluderà ai Magazzini Generali di Milano.
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Zanotti: "La voglia di risuonare nei nostri posti del cuore"
A spiegare il significato dell'iniziativa è Riccardo Zanotti, che ha sottolineato il legame della band con i locali scelti per le quattro date. Sono spazi nei quali i Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti più volte e che conservano ricordi importanti, come il primo tutto esaurito al Covo di Bologna, raggiunto nove anni fa.
Il titolo del nuovo album, Replay, assume così anche un significato legato alla dimensione dal vivo. "Uno dei significati che le abbiamo voluto dare è la voglia di “risuonare” in alcuni dei nostri posti del cuore", ha spiegato Zanotti, descrivendo i concerti come un riscaldamento in vista degli appuntamenti del 2027.
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Un'ora di musica per ripercorrere la discografia
Il progetto avrà anche una caratteristica particolare: per la prima volta, la band proporrà in un set di un'ora almeno un brano da ogni album della propria discografia, dal 2020 a oggi. Una scelta che permetterà di ripercorrere diverse fasi del percorso musicale del gruppo, mettendo in relazione le canzoni che ne hanno accompagnato la crescita.
Il ritorno nei club si presenta quindi come un'occasione per recuperare atmosfere e ricordi degli esordi, senza rinunciare a guardare avanti. Dopo queste quattro date, l'attenzione si sposterà sul nuovo album Replay e sui concerti negli stadi previsti nel 2027. La band, per fare il proprio annuncio su Instagram, ha scritto: "Replay è un album con un’anima tripartita, sospesa tra passato, presente e futuro. Tutte le canzoni al suo interno cercano di rispondere, in modi diversi, alla stessa domanda: noi che cosa siamo? Ci sono più risposte. La prima arriva direttamente dal passato: siamo i posti dove abbiamo fatto un concerto e le persone che abbiamo conosciuto sul percorso. È per questo che, per quattro serate speciali a Novembre, tra un mesetto, torneremo a suonare in quattro piccoli club che negli anni hanno segnato la nostra vita di band. La scaletta comprenderà canzoni di tutti gli album, comprese alcune che non suoniamo live da anni, e sarà unicamente eseguita per queste quattro date. Sarà come tornare indietro per quattro serate, come se ci foste stati fin dall’inizio. Insomma, sarà come fare Replay. Biglietti online da ora".
Di seguito il post con l'annuncio social dei Pinguini Tattici Nucleari.
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