I Pinguini Tattici Nucleari tornano alle origini. Prima dei grandi palchi e dei concerti negli stadi, ci sono stati i club, le sale raccolte e il rapporto diretto con un pubblico cresciuto insieme alla band. È in questi spazi che il gruppo ha scelto di tornare a novembre con quattro appuntamenti speciali, pensati per recuperare l'atmosfera degli esordi e ripercorrere le tappe della propria storia musicale.

Un'ora di musica per ripercorrere la discografia

Il progetto avrà anche una caratteristica particolare: per la prima volta, la band proporrà in un set di un'ora almeno un brano da ogni album della propria discografia, dal 2020 a oggi. Una scelta che permetterà di ripercorrere diverse fasi del percorso musicale del gruppo, mettendo in relazione le canzoni che ne hanno accompagnato la crescita.

Il ritorno nei club si presenta quindi come un'occasione per recuperare atmosfere e ricordi degli esordi, senza rinunciare a guardare avanti. Dopo queste quattro date, l'attenzione si sposterà sul nuovo album Replay e sui concerti negli stadi previsti nel 2027. La band, per fare il proprio annuncio su Instagram, ha scritto: "Replay è un album con un’anima tripartita, sospesa tra passato, presente e futuro. Tutte le canzoni al suo interno cercano di rispondere, in modi diversi, alla stessa domanda: noi che cosa siamo? Ci sono più risposte. La prima arriva direttamente dal passato: siamo i posti dove abbiamo fatto un concerto e le persone che abbiamo conosciuto sul percorso. È per questo che, per quattro serate speciali a Novembre, tra un mesetto, torneremo a suonare in quattro piccoli club che negli anni hanno segnato la nostra vita di band. La scaletta comprenderà canzoni di tutti gli album, comprese alcune che non suoniamo live da anni, e sarà unicamente eseguita per queste quattro date. Sarà come tornare indietro per quattro serate, come se ci foste stati fin dall’inizio. Insomma, sarà come fare Replay. Biglietti online da ora".

Di seguito il post con l'annuncio social dei Pinguini Tattici Nucleari.