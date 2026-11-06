Pinguini Tattici Nucleari, è uscita la canzone Nella borsa di Anna

La canzone racconta quella malinconia che accompagna il momento in cui ci si rende conto che qualcosa è finito ma non ha smesso di esistere dentro di noi
Aspettando il nuovo album, Replay, in uscita il 4 dicembre e le quattro esclusive date nei club (a giugno 2027 la band tornerà a frequentare gli stadi), i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il singolo Nella Borsa di Anna, una ballad intensa e delicata che racconta la fine di una relazione importante e tutto ciò che rimane quando una storia d’amore arriva al capolinea. Il brano nasce da un’esperienza reale vissuta da un amico comune a tutti i componenti della band. Da un aneddoto apparentemente semplice, quello della borsa di una ragazza dal nome di fantasia, la band riesce come sempre a parlare di una storia universale, di tutti coloro che abbiano sperimentato la perdita di un amore significativo. Attraverso una narrazione intima e personale, i Pinguini Tattici Nucleari trasformano un episodio reale in un racconto in cui è facile riconoscersi, dando voce a quella malinconia che accompagna il momento in cui ci si rende conto che qualcosa è finito, ma non ha smesso di esistere dentro di noi: "Nella borsa di Anna racchiude la vicenda di due vite che prima si sono intrecciate e poi si sono slegate, come fanno tante. Il tutto, però, si delinea da una prospettiva particolare: l’interno di una borsa -racconta il frontman Riccardo Zanotti- dato che la realtà è una bestia stizzosa e irascibile, alcuni dettagli sono stati modificati, in parte come forma di rispetto e in parte per paura della bestia. In sintesi Nella Borsa di Anna cerca, in modo semplice, di raccontare una delle storie più difficili al mondo, quella delle cose che restano anche quando tutto attorno finisce"
NELLA BORSA DI ANNA, IL TESTO
Nella borsa di Anna ci sono medicine amare
Sigarette, cuffie e caramelle che non proverò
Una foto del cane, dei trucchi per sembrare distante
Nella borsa ha tutto ciò che serve, infatti io non ci sto
Nella borsa di Anna ci sono due stelle polari, due guerre mondiali
Delle chiavi di una casa in provincia in cui non tornerà più
Anna m'ha chiuso dentro un cassetto ed ora resto al posto mio
Perché nella borsa di Anna c'è un altro dove c'ero io
Anna balla in mezzo ai suoi guai
Anna ride e mi dice che è tardi oramai
Guarda che luna c'è fuori
Dopo un milione di errori, i miei ed i tuoi
Nella borsa c'è posto per tutto, tutto quello che vuoi
Tranne che noi (Tranne che noi)
Se la leggo al contrario, mi sembra la stessa di prima
Ma non vedo i suoi occhi tra i pixel dell'ultima PEC
Sarà che l'ho conosciuta in un giorno qualunque
E in un giorno qualunque se n'è andata via
Nella borsa c'è un sacco di prosa, ma poca poesia
Anna balla in mezzo ai suoi guai
Anna ride e mi dice che è tardi oramai
Guarda che luna c'è fuori
Dopo un milione di errori, i miei ed i tuoi
Nella borsa c'è posto per tutto, tutto quello che vuoi
Tranne che noi
Tranne che noi
Anna vive in un'altra città
Questa notte lo sa già che non dormirà
Guarda che luna c'è fuori
Riempi la borsa di giochi e sai che c'è?
Che tra tutti i milioni di errori uno, no, non lo è
E gli occhi li ha presi da me
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