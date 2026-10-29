U2, annunciate le date del tour mondiale: concerto anche a Milano?

u2, in arrivo un concerto a milano?

A nove anni di distanza dall’uscita dell’album Songs of Experience, venerdì 13 novembre gli U2 pubblicheranno Carnaval de Luz, anticipato dai singoli Street of Dreams, Silencio e The Greatest Show on Earth. Bono Vox (FOTO) ha raccontato: “Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi! Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa… oh, lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e, sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d’argento!”.

Il cantautore ha proseguito: “Perché lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo… la stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dar vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo”. The Edge ha aggiunto: “È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra e vede l’uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2. Giusto per dire”.

Questa la tracklist completa dell’album Carnaval De Luz:

Go (Carnaval De Luz) La Reina Street Of Dreams The Mirror Maker (Rosalía) Superficiality If The World Is At War We Better Not Be Silencio The Greatest Show On Earth Glorify Midnight Sunshine Can’t Stop Us Now Torn (Feat. Dolly Parton)