U2, annunciate le date del tour mondiale: concerto anche a Milano?

A nove anni di distanza dall’uscita dell’album Songs of Experience, venerdì 13 novembre gli U2 pubblicheranno Carnaval de Luz, anticipato dai singoli Street of Dreams, Silencio e The Greatest Show on Earth. Il gruppo irlandese ha annunciato le prime date della tournée mondiale
In attesa dell’uscita del nuovo album Carnaval de Luz, gli U2 hanno annunciato le prime date della tournée mondiale in partenza il prossimo anno. Nelle scorse ore alcuni video misteriosi hanno fatto la loro comparsa sugli schermi della Stazione Centrale di Milano. Previsto un concerto anche nel capoluogo lombardo?
u2, in arrivo un concerto a milano?
A nove anni di distanza dall’uscita dell’album Songs of Experience, venerdì 13 novembre gli U2 pubblicheranno Carnaval de Luz, anticipato dai singoli Street of Dreams, Silencio e The Greatest Show on Earth. Bono Vox (FOTO) ha raccontato: “Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi! Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa… oh, lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e, sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d’argento!”.
Il cantautore ha proseguito: “Perché lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo… la stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dar vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo”. The Edge ha aggiunto: “È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra e vede l’uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2. Giusto per dire”.
Questa la tracklist completa dell’album Carnaval De Luz:
- Go (Carnaval De Luz)
- La Reina
- Street Of Dreams
- The Mirror Maker (Rosalía)
- Superficiality
- If The World Is At War We Better Not Be
- Silencio
- The Greatest Show On Earth
- Glorify
- Midnight Sunshine
- Can’t Stop Us Now
- Torn (Feat. Dolly Parton)
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Parallelamente, il gruppo irlandese ha annunciato il tour Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth in partenza il 23 febbraio 2027 dallo stadio GNP Seguros di Città del Messico. Successivamente, la formazione sarà in concerto anche a San Paolo e Buenos Aires.
Al momento gli U2 non hanno comunicato date in Europa, ma nelle ultime ore alcuni video misteriosi hanno fatto la loro comparsa sugli schermi della Stazione Centrale di Milano. Appuntamento in arrivo? Ecco tutte le date annunciate fino a questo momento:
- 23 febbraio, CITTÀ DEL MESSICO, Messico - Estadio GNP Seguros
- 26 febbraio, CITTÀ DEL MESSICO, Messico - Estadio GNP Seguros
- 10 marzo, SAN PAOLO, Brasile - Estádio MorumBIS
- 12 marzo, SAN PAOLO, Brasile - Estádio MorumBIS
- 23 marzo, BUENOS AIRES, Argentina - Estadio River Plate
- 25 marzo, BUENOS AIRES, Argentina - Estadio River Plate
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