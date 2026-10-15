U2, esce The Greatest Show On Earth il nuovo singolo con videoclip

Gli U2 annunciano il ritorno negli stadi con “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour 2027”, una tournée mondiale che vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. nuovamente insieme dal vivo. Le prime date confermate sono sei: il 23 e 26 febbraio a Città del Messico, il 10 e 12 marzo a San Paolo e il 23 e 25 marzo a Buenos Aires. Ad accompagnare la band come artista di apertura ci sarà Beck. Per conoscere gli appuntamenti in Europa e Nord America bisognerà attendere le prossime settimane, mentre sono ancora in fase di definizione i piani per il ritorno in Irlanda. Il tour segna una nuova tappa nella storia live del gruppo, che negli anni ha trasformato i concerti in esperienze spettacolari, dal rivoluzionario Zoo TV Tour del 1991 fino ai 40 appuntamenti alla Sphere di Las Vegas.