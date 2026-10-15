U2, esce The Greatest Show On Earth il nuovo singolo con videoclip

Dopo nove anni senza un album di inediti, la band irlandese si prepara a tornare negli stadi con "The Greatest Show On Earth World Tour". In attesa delle date europee e nordamericane, arrivano il nuovo singolo e l’annuncio del disco "Carnaval De Luz", in uscita il 13 novembre
Gli U2 annunciano il ritorno negli stadi con “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour 2027”, una tournée mondiale che vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. nuovamente insieme dal vivo. Le prime date confermate sono sei: il 23 e 26 febbraio a Città del Messico, il 10 e 12 marzo a San Paolo e il 23 e 25 marzo a Buenos Aires. Ad accompagnare la band come artista di apertura ci sarà Beck. Per conoscere gli appuntamenti in Europa e Nord America bisognerà attendere le prossime settimane, mentre sono ancora in fase di definizione i piani per il ritorno in Irlanda. Il tour segna una nuova tappa nella storia live del gruppo, che negli anni ha trasformato i concerti in esperienze spettacolari, dal rivoluzionario Zoo TV Tour del 1991 fino ai 40 appuntamenti alla Sphere di Las Vegas.
Carnaval De Luz, il nuovo singolo diretto da Corbijn
L’annuncio della tournée coincide con l’uscita di “The Greatest Show On Earth”, terzo singolo estratto da Carnaval De Luz, il sedicesimo album in studio degli U2, atteso il 13 novembre. Il brano è stato scritto dalla band insieme a Brian Eno e racconta una storia di amanti alle prese con la fiducia reciproca e con la fede. Il videoclip, diretto da Anton Corbijn e girato nel deserto californiano, propone una rappresentazione satirica del gruppo come setta religiosa, in cui sono le donne a farsi carico del lavoro più pesante. Prodotto da Jacknife Lee, il disco raccoglie dodici tracce e attraversa temi come spiritualità, amicizia, libertà e resistenza, con sonorità che richiamano anche le sperimentazioni del passato. Tra le collaborazioni figurano Brian Eno, Martin Garrix e Daniel Lanois; la chiusura è affidata a Torn, duetto tra Bono e Dolly Parton. L’album arriva nell’anno in cui gli U2 celebrano il cinquantesimo anniversario della loro formazione, iniziata a Dublino nel 1976.