È stata pubblicata Torn, l’ultima registrazione vocale di Dolly Parton, scomparsa il 25 agosto a 80 anni. La cantante duetta con Bono nel brano che chiude Carnaval de Luz, il nuovo album degli U2
Dolly Parton torna con una delle sue ultime registrazioni. È disponibile dal 13 novembre 2026 Torn, brano che contiene quelle che vengono indicate come le ultime parti vocali incise dalla cantante country prima della sua morte.
La canzone (che potete ascoltare in fondo a questo articolo) chiude Carnaval de Luz, il nuovo album degli U2, e vede Parton duettare con Bono. Il brano affronta il tema delle divisioni, utilizzando il rapporto tra persone legate da vincoli familiari come metafora di una società lacerata dal conflitto. La pubblicazione assume un significato particolare alla luce della scomparsa dell'artista, morta il 25 agosto 2026 a 80 anni.
Torn diventa così una delle ultime testimonianze della sua voce, affidata a una collaborazione con Bono che mette al centro il tema della distanza e della riconciliazione.
Dolly Parton e Bono cantano di un Paese diviso
Torn affronta il tema della divisione attraverso la metafora di una famiglia lacerata dal conflitto. Le voci di Dolly Parton e Bono raccontano una situazione in cui persone legate dagli stessi affetti finiscono per trovarsi su fronti opposti, trasformando la distanza politica e sociale in una frattura personale.
Al centro del testo c’è proprio l'immagine di una famiglia che non riesce più a riconoscersi come tale. Parton interpreta il brano con una partecipazione particolarmente intensa, mentre Bono accompagna la sua voce costruendo un dialogo che sottolinea il senso di dolore e di perdita.
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L’ultima registrazione di Dolly Parton
La pubblicazione di Torn assume un significato particolare perché si tratta dell’ultima registrazione vocale realizzata da Dolly Parton. La cantante è morta il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni dopo una malattia.
La sua voce diventa così uno degli elementi attraverso cui l’artista continua a essere presente nella musica anche dopo la sua scomparsa. La scelta di affidare il brano a una collaborazione con Bono aggiunge ulteriore rilievo a quello che rappresenta un capitolo conclusivo della sua carriera discografica.
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Torn è la traccia conclusiva di Carnaval de Luz, il nuovo album degli U2. La collaborazione con Parton si inserisce quindi all’interno di un progetto della band irlandese che riunisce una delle voci più riconoscibili della musica country e quella di Bono.
Il brano mette al centro un messaggio di riconciliazione e racconta le conseguenze delle divisioni, utilizzando il rapporto tra familiari come immagine di una società che fatica a trovare un terreno comune.
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