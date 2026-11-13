U2, l'album Carnaval De Luz: afflato Punk per fare risplendere il sole di mezzanotteMusica Credit Viviane Sassen
Abbiamo ascoltato in anteprima il nuovo progetto della band irlandese. The Greatest Show On Earth World Tour arriverà in Italia il 5, il 6 e il 9 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. IL COMMENTO
E' un album di transizione. Senza transustanziazione ma comunque di transizione, con una sua sacralità, con radici in quell'Irlanda dove, come racconta Bono, "il Carnevale non ha mai comportato una vera celebrazione della carne, al contrario ha assunto i connotati della rinuncia: nella zona nord di Dublino la grande serata di Carnevale si riduceva a un paio di frittelle mentre nel sud dell’Europa o in Sud America il Carnevale è tutt’altra cosa". Carnaval de Luz è il nuovo album degli U2 ed è un progetto immersivo e seducente, con canzoni quali Glorify che innestano in una ballad un messagio potente: "La gente protesta contro le bugie, noi siamo fratello e sorella, noi siamo fatti l'uno per l'altro...e se i cieli crollano, tesoro non crolliamo tutti? Ma lascia che il tuo cuore sia colmo e aspetta il miracolo". Alla fine questo Carneval de Luz è un album lumiscente, un album che trasmette un senso di comunità: "Siamo molto interessati ai raduni rituali e alla loro importanza - dice The Edge - per noi i festival musicali rappresentano quel tipo di raduni. Le persone si riuniscono condividendo le stesse idee, sono alla ricerca di una comunità, di qualcosa che possa fungere da strumento di trasformazione: diventa un modo per riflettere sulla propria direzione e su ciò che accade nel mondo. Dunque, sebbene a un primo sguardo possa sembrare che i partecipanti vogliano solo lasciarsi andare e divertirsi, in realtà c’è molto di più: è qualcosa di importante, davvero fondamentale. È un aspetto che riconosciamo anche per noi stessi". Rispetto ai precedenti lavori in Carnaval de Luz sono più nette le influenze Punk, tutti i componenti della band hanno attraversato quel movimento (Bono ha ricordato di avere visto dal vivo sia i Clash che i Ramones quando era adolescente), che compie cinquant'anni proprio in questo 2026, spiegando che quell'esperienza gli ha fatto maturare l'idea che se ci fosse stata una buona idea ce l'avrebbero fatta. E cosa hanno fatto gli U2? Compreso che l’idea originale consisteva nell’evitare le sequenze di accordi, le note e i temi più scontati, puntando invece su un’estetica d’impatto hanno creato una della band più grandi di sempre "ma la cosa sorprendente - dice Bono col sorriso - è che noi, in tutto questo, ci credevamo davvero".
CARNAVAL DE LUZ è FIGLIO DELLA SPONTANEITà
Carnaval de Luz è un album indubbiamente articolato che non tradisce una sana spontaneità: brani quali Mirror Maker (Rosalía) e Silencio trasmettono la sensazione di essere stati registrati dal vivo e infatti la band ha condiviso la stessa stanza lasciandosi guidare dall’ispirazione, ovunque essa portasse. La spontaneità, la genuinità delle canzoni si respira dal fatto che lo studio, e The Edge lo ha più volte sottolineato, che gli U2 si sono divertiti in studio: "La band era sempre presente nei momenti cruciali, ma non ci siamo mai imposti rigidamente di seguire un unico metodo di registrazione. Abbiamo lasciato che fossero i brani a suggerirci la strada da intraprendere", aggiunge The Edge. Brano potente, tra gli altri, è Superficiality che ruota intorno al concetto di libertà, che è una sensazione molto umana ma che è anche possibile che non sia mai stata conosciuta in questo mondo infame e guerrafondaio. C'è una frase bellissina, in Midnight Sunshine, che secondo me racchiude l'essenza di questo album ed è "è ora di mettersi al riparo, in un bunker o nel letto, perchè nella notte noi scopriamo il sole di mezzanotte": non è questo un messaggio di speranza? Non è la colomba bianca della pace che da Dublino vola sulle nostre coscienze per rappacificarle? Niente è nessuno Can't Stop Us Now...niente e nessuno potrà fermarci ora.
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