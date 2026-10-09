Travis Barker operato dopo la diagnosi di sindrome del tunnel cubitale

Travis Barker operato dopo la diagnosi di sindrome del tunnel cubitaleSpettacolo
Il batterista dei blink-182 ha chiarito il motivo del ricovero che aveva allarmato i fan. Da settimane aveva perso sensibilità al braccio, alla mano e alle dita. Un esame neurologico ha reso necessario un intervento, che ha deciso di affrontare subito. “Dovrei stare bene in qualche settimana”, ha scritto ai follower
Martedì 6 ottobre Travis Barker ha pubblicato alcune immagini che lo ritraevano in un letto d’ospedale, senza dire nulla sulle ragioni della sua presenza lì. Tra i fan sono cominciate subito le ipotesi e le preoccupazioni. Il giorno dopo, il musicista 50enne ha dunque deciso di raccontare cosa fosse successo, attraverso le sue Instagram Stories.
Le foto dall’ospedale e la spiegazione
Nei primi scatti Barker indossa camice e cuffia chirurgica. Accanto a lui c'è la figlia Alabama, con una didascalia affettuosa: “La mia bambina è venuta con me”. In un’altra immagine Barker compare insieme alla moglie Kourtney Kardashian, sorridente al suo fianco.
Mercoledì 7 ottobre è arrivata anche la spiegazione. “Ieri ho subito un intervento”, ha scritto il batterista. “Braccio, mano e dita sono intorpiditi da un concerto che ho fatto il mese scorso. Lunedì, dopo il mio show, ho fatto un esame dei nervi ed è emerso che avevo bisogno di un intervento di decompressione del tunnel cubitale per sistemare il nervo”. Il concerto in questione non è stato specificato. Alcune testate ipotizzano che si tratti dell’esibizione per i 50 anni dei Ramones all’Hollywood Forever Cemetery, dove Barker ha suonato con Billie Joe Armstrong, Tim Armstrong e CJ Ramone.
Il batterista del gruppo blink-182 ha anche spiegato perché ha scelto di non rimandare. “Volevo anticipare il problema e togliermi il pensiero, così da poter continuare a suonare come suono ancora per molto, molto tempo”, ha scritto. Poi ha aggiunto un messaggio rassicurante: “Dovrei stare bene in qualche settimana”.
Cos’è la sindrome del tunnel cubitale
La sindrome del tunnel cubitale nasce dalla compressione o dall’irritazione del nervo ulnare, nel punto in cui passa vicino al gomito. I sintomi tipici sono formicolio e perdita di sensibilità, soprattutto all’anulare e al mignolo. Nei casi più seri si possono avere anche debolezza nella presa e difficoltà nei movimenti fini. Per un batterista che suona con l’intensità di Barker, mani e polsi sono strumenti di lavoro fondamentali. L’operazione serve dunque ad allentare la pressione sul nervo e a recuperare sensibilità e forza.
Non il primo stop per il batterista dei blink-182
Non è la prima volta che Barker deve fermarsi per un problema fisico. Nel febbraio 2023, durante le prove per la reunion con Tom DeLonge, si era lussato l’anulare lesionando i legamenti. Anche in quel caso era servito un intervento, e le prime date del tour in America Latina erano state rinviate. All’epoca aveva commentato: “È stata una decisione difficile, ma alla fine non avrei potuto continuare a suonare la batteria senza”.
Di recente aveva raccontato anche un infortunio alla tibia, avvenuto mentre si allenava per una maratona. Per un periodo aveva dovuto camminare con le stampelle. Il suo percorso, del resto, è segnato soprattutto dall’incidente aereo del 2008, in cui morirono quattro persone e da cui lui uscì gravemente ustionato. Ancora una volta, però, il musicista ha scelto di affrontare il problema di petto, per tornare al più presto dietro la batteria.