Travis Barker operato dopo la diagnosi di sindrome del tunnel cubitale

Il batterista dei blink-182 ha chiarito il motivo del ricovero che aveva allarmato i fan. Da settimane aveva perso sensibilità al braccio, alla mano e alle dita. Un esame neurologico ha reso necessario un intervento, che ha deciso di affrontare subito. “Dovrei stare bene in qualche settimana”, ha scritto ai follower

Martedì 6 ottobre Travis Barker ha pubblicato alcune immagini che lo ritraevano in un letto d’ospedale, senza dire nulla sulle ragioni della sua presenza lì. Tra i fan sono cominciate subito le ipotesi e le preoccupazioni. Il giorno dopo, il musicista 50enne ha dunque deciso di raccontare cosa fosse successo, attraverso le sue Instagram Stories.

Le foto dall’ospedale e la spiegazione

Nei primi scatti Barker indossa camice e cuffia chirurgica. Accanto a lui c'è la figlia Alabama, con una didascalia affettuosa: “La mia bambina è venuta con me”. In un’altra immagine Barker compare insieme alla moglie Kourtney Kardashian, sorridente al suo fianco.

Mercoledì 7 ottobre è arrivata anche la spiegazione. “Ieri ho subito un intervento”, ha scritto il batterista. “Braccio, mano e dita sono intorpiditi da un concerto che ho fatto il mese scorso. Lunedì, dopo il mio show, ho fatto un esame dei nervi ed è emerso che avevo bisogno di un intervento di decompressione del tunnel cubitale per sistemare il nervo”. Il concerto in questione non è stato specificato. Alcune testate ipotizzano che si tratti dell’esibizione per i 50 anni dei Ramones all’Hollywood Forever Cemetery, dove Barker ha suonato con Billie Joe Armstrong, Tim Armstrong e CJ Ramone.

Il batterista del gruppo blink-182 ha anche spiegato perché ha scelto di non rimandare. “Volevo anticipare il problema e togliermi il pensiero, così da poter continuare a suonare come suono ancora per molto, molto tempo”, ha scritto. Poi ha aggiunto un messaggio rassicurante: “Dovrei stare bene in qualche settimana”.