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Cose molto piccole, nuovo singolo di Cesare Cremonini con Malika Ayane

Musica
©IPA/Fotogramma

Sedici anni dopo, Cesare e Malika tornano a cantare insieme in una canzone d’amore fatta di abitudini, dettagli e piccole cose quotidiane

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Da oggi venerdì 6 novembre, sarà in tutte le radio “Cose molto piccole”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini con Malika Ayane. Il brano è tratto da AMATEUR, il decimo album di inediti di Cremonini, uscito il 23 ottobre.

Cose molto piccole” parte da una stanza e lentamente allarga lo sguardo. Una casa un po’ in disordine, le luci della strada, due persone su un divano, una cena da decidere, i pensieri che diventano briciole. Poi lo sguardo si sposta verso i pianeti, l’oceano, le navi: dalle cose più piccole all’universo, la canzone mette nello stesso spazio la normalità di due vite e la magia delle cose di ogni giorno.

due artisti, due voci inconfondibili

"Quando è nato questo verso della canzone ho pensato subito a Malika. La sua voce raccoglie e riordina sempre “cose piccole”, intime. Le porta in primo piano nelle canzoni. Io credo che Malika sia una straordinaria artista della realtà, capace di dare un colore perfetto alle nature morte che ci circondano, come una fantastica studiosa della verità», racconta Cremonini. 

Dall’altra parte c’è un rapporto che Malika racconta attraverso la musica e l’affetto che li lega:

"Ho sempre trovato la penna di Cesare estremamente raffinata, intensa, capace di raggiungere una dimensione alta e rara. Sono davvero felice di far parte di questo progetto, perché l’amore che entrambi nutriamo per la musica, quando si incontra e trova una direzione comune, riesce a dare vita a qualcosa di bello, autentico, speciale. E poi per l’affetto profondo che ci lega", racconta Malika Ayane.

Approfondimento

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il testo 

C’è polvere sui mobili

La casa è un po’ in disordine

Le luci della strada

Io e te sopra il divano

A guardare

Un’altra serie inutile

Ma le battute stupide lo sai

Che non mi fanno ridere

Però ci provo sempre

Di cose molto piccole

È fatto il nostro amore

Come lavarsi i denti

Mentre canti una canzone

Ma le canzoni

Sono aeroplani

Sono isole tra le mie mani

L’oceano lava via il dolore

E poi non resta niente

Pensieri come briciole

La cena da decidere

Svuotare un posa cenere

E poi non resta niente

Di cose molto piccole

Da non riuscire

A prenderle

Mai

Girano i pianeti

E tutti gli elementi

Si combinano

In un attimo

Dentro a questa stanza

I sogni alle pareti

Sono i desideri

Che ci chiamano

Ci ubriacano,

Non pensi sia un miracolo

Stasera che facciamo

Ma quanta gente piange

Sui binari

Chissà cosa sarà il domani

Qualcosa muove

La corrente

E noi siamo le navi

Parole come briciole

La cena da decidere

Svuotare un posacenere

E poi non resta niente

Di cose molto piccole

Da non riuscire

A prenderle

Mai

Girano i pianeti

E tutti gli elementi

Si combinano

In un attimo

Chi l’avrebbe detto

Che oltre alle pareti

Io e te saremmo stati

Uno spettacolo

Io e te come un miracolo

Stasera che facciamo

Stasera che facciamo

Na na na na na na na na, 

na na na na na na 

Io e te come un miracolo

il signifcato della canzone

In Cose molto piccole Cremonini e Malika Ayane esplorano la dimensione più intima e quotidiana dell’amore, fatta di dettagli apparentemente insignificanti che finiscono per definire un legame autentico. La canzone fotografa spaccati di vita di tutti i giorni: la “polvere sui mobili”, una serata sul divano a guardare “un’altra serie inutile”, “la cena da decidere” o gesti spensierati come “lavarsi i denti mentre canti una canzone”. La voce raffinata di Malika riordina queste piccole sfumature, fino al momento in cui la coppia si rende conto della propria forza: “chi l’avrebbe detto che oltre alle pareti io e te saremmo stati uno spettacolo”. Una riflessione che trasforma la semplicità quotidiana in un vero e proprio miracolo condiviso.

Approfondimento

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sul palco di londra

Ad accompagnare l’uscita del singolo, un video che ripercorre la prima esecuzione dal vivo di “Cose molto piccole”, sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, durante lo showcase di presentazione di AMATEUR. Le immagini del concerto si alternano ad alcuni momenti delle registrazioni in studio, intrecciando la dimensione live con quella più intima della nascita della canzone.

Nel brano Jeremy Stacey suona la batteria. Gli archi, arrangiati da Alessandro Magnanini e Rosie Danvers, sono eseguiti da Wired Strings e registrati ai RAK Studios di Londra.

il tour

Il prossimo capitolo sarà AMATOUR, il tour nei palasport in partenza a novembre, con 190.000 biglietti venduti.

AMATOUR 2026

24 novembre – Ancona, Palaprometeo (DATA ZERO – SOLD OUT)
27 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)
28 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)
30 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)
2 dicembre – Bologna, Unipol Arena
4 dicembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)
5 dicembre – Bologna, Unipol Arena
6 dicembre – Bologna, Unipol Arena
9 dicembre – Torino, Inalpi Arena
10 dicembre – Torino, Inalpi Arena

12 dicembre – Torino, Inalpi Arena
15 dicembre – Milano, Unipol Forum
16 dicembre – Milano, Unipol Forum
18 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)
19 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)
21 dicembre – Milano, Unipol Forum

 

Approfondimento

Cesare Cremonini, è uscito il singolo Paparazzi: testo e significato
FOTOGALLERY

Crediti foto: Erika Serio

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Musica

Cesare Cremonini a Londra, le foto del concerto

Cesare Cremonini ha presentato l’album 'Amateur' a Londra. Sul palco Salmo, Fabri Fibra, Malika Ayane e una superband internazionale con Donny McCaslin e Zach Danziger. L’evento ha visto Sky come media partner. Dopo il successo degli ultimi appuntamenti live, il 24 novembre il cantautore darà ufficialmente il via alla nuova tournée. La media partnership Sky proseguirà con 'Cremonini - Amateur Forever', il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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