Cesare Cremonini a Londra, le foto del concerto
Cesare Cremonini ha presentato l’album "Amateur" a Londra. Sul palco Salmo, Fabri Fibra, Malika Ayane e una superband internazionale con Donny McCaslin e Zach Danziger. L’evento ha visto Sky come media partner. Dopo il successo degli ultimi appuntamenti live, il 24 novembre il cantautore darà ufficialmente il via alla nuova tournée. La media partnership Sky proseguirà con "Cremonini - Amateur Forever", il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW