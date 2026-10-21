Cesare Cremonini a Londra, le foto del concerto

6/12 Crediti foto: Erika Serio

L’artista ha commentato il sold out del concerto: “Quattro minuti sono bastati per il sold out di Ancona. Mi fa tornare alla mente quando nel 2002, durante il primo tour da solista, la produzione fu costretta a girare il palcoscenico dalla parte più corta del palasport perché eravamo in 200. Grazie di cuore a tutti. Amo le Marche e sono felice di mettere in piedi il nuovo spettacolo in questa terra magnifica”.