Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme dopo anni in Cose molto piccoleMusica
La cantante milanese è ospite dell'ottava traccia di Amateur, il nuovo album dell'artista di Bologna in uscita il 23 ottobre 2026. Nel disco anche Salmo e Fabri Fibra, attesi con Cremonini al concerto di Londra del 20 ottobre (assieme alla stessa Malika Ayane)
Sedici anni dopo le precedenti collaborazioni, Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme. La cantante milanese è ospite di Cose molto piccole, uno degli undici brani che compongono Amateur, il nuovo album del cantautore bolognese in uscita il 23 ottobre 2026.
La collaborazione riporta insieme due artisti che nel 2010 avevano condiviso anche una relazione sentimentale. All'epoca avevano inciso Hello!, inserita nella raccolta 1999-2010 The Greatest Hits di Cremonini, e Believe in Love, contenuta nell'album Grovigli di Ayane. Dopo la fine della loro storia, le rispettive carriere avevano proseguito su percorsi distinti.
Amateur, il nuovo album di Cesare Cremonini: la tracklist
Registrato a Londra, allo Studio 13, Amateur comprende undici tracce e quattro collaborazioni.
Oltre a Malika Ayane in Cose molto piccole, il disco ospita Salmo nella title track e Fabri Fibra in una nuova versione di Paparazzi. Compare inoltre SIG, il personaggio dal teschio dorato che accompagna il racconto visivo del progetto, nel brano Disturbo mentale.
Questa la tracklist completa dell'album:
Amateur feat. Salmo
Paparazzi feat. Fabri Fibra
Cavalli da corsa
Non lo diciamo a nessuno
Il giardino di sassofoni
Perché ti conosco
Mega Linz
Cose molto piccole feat. Malika Ayane
Disturbo mentale feat. SIG
Solo e solamente
Athena
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Il ritorno musicale di Cremonini e Ayane non resterà confinato alla pubblicazione discografica. Il 20 ottobre i due artisti si ritroveranno sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, dove il cantautore presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album.
All'appuntamento sono attesi anche Salmo e Fabri Fibra, gli altri due ospiti di Amateur. Il concerto londinese precederà di tre giorni l'uscita del disco, fissata per il 23 ottobre.
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Ansa/Getty/Instagram
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