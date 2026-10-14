Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme dopo anni in Cose molto piccole

Musica

Camilla Sernagiotto

©IPA/Fotogramma

La cantante milanese è ospite dell'ottava traccia di Amateur, il nuovo album dell'artista di Bologna in uscita il 23 ottobre 2026. Nel disco anche Salmo e Fabri Fibra, attesi con Cremonini al concerto di Londra del 20 ottobre (assieme alla stessa Malika Ayane)

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sedici anni dopo le precedenti collaborazioni, Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme. La cantante milanese è ospite di Cose molto piccole, uno degli undici brani che compongono Amateur, il nuovo album del cantautore bolognese in uscita il 23 ottobre 2026. 

 

La collaborazione riporta insieme due artisti che nel 2010 avevano condiviso anche una relazione sentimentale. All'epoca avevano inciso Hello!, inserita nella raccolta 1999-2010 The Greatest Hits di Cremonini, e Believe in Love, contenuta nell'album Grovigli di Ayane. Dopo la fine della loro storia, le rispettive carriere avevano proseguito su percorsi distinti.

Amateur, il nuovo album di Cesare Cremonini: la tracklist

Registrato a Londra, allo Studio 13, Amateur comprende undici tracce e quattro collaborazioni.

Oltre a Malika Ayane in Cose molto piccole, il disco ospita Salmo nella title track e Fabri Fibra in una nuova versione di Paparazzi. Compare inoltre SIG, il personaggio dal teschio dorato che accompagna il racconto visivo del progetto, nel brano Disturbo mentale.

 

Questa la tracklist completa dell'album:

  1. Amateur feat. Salmo

  2. Paparazzi feat. Fabri Fibra

  3. Cavalli da corsa

  4. Non lo diciamo a nessuno

  5. Il giardino di sassofoni

  6. Perché ti conosco

  7. Mega Linz

  8. Cose molto piccole feat. Malika Ayane

  9. Disturbo mentale feat. SIG

  10. Solo e solamente

  11. Athena

Approfondimento

Cremonini e Salmo, primo duetto insieme in Amateur

Cesare Cremonini presenta Amateur a Londra con Malika Ayane, Salmo e Fabri Fibra

Il ritorno musicale di Cremonini e Ayane non resterà confinato alla pubblicazione discografica. Il 20 ottobre i due artisti si ritroveranno sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, dove il cantautore presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album.

 

All'appuntamento sono attesi anche Salmo e Fabri Fibra, gli altri due ospiti di Amateur. Il concerto londinese precederà di tre giorni l'uscita del disco, fissata per il 23 ottobre.

Approfondimento

Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme
FOTOGALLERY

Ansa/Getty/Instagram

1/12
Approfondimenti

Cesare Cremonini compie 45 anni, come è cambiato il suo look. FOTO

Dal pop al rock, passando per la musica d'autore: Cesare Cremonini è uno dei grandi nomi della canzone italiana. Nato a Bologna il 27 marzo 1980, nella sua carriera si sono alternati vari cambi di immagine e stile. Ecco i passaggi principali

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Rocco Tanica racconta la depressione (e un sogno che c'entra con Elio)

Spettacolo

Il tastierista di Elio e le Storie Tese ha ripercorso in un’intervista al Corriere della Sera la...

Boosta, l'album Pianorama: "Per stare bene devo sempre sorprendermi"

Fabrizio Basso

Street Fighter, il nuovo film al cinema: trama, cast e curiosità

Cinema

Il 15 ottobre esce nelle sale la terza pellicola che ruota intorno alla saga del videogame...

street fighter

The Diplomat, arriva la quarta stagione. Ecco dov’eravamo rimasti

Serie TV

La serie con Keri Russell, Rufus Sewell e Allison Janney torna il 15 ottobre, su Netflix, con...

Fontaines D.C. e Rosalía insieme in un nuovo brano a sorpresa

Musica

La band irlandese coinvolge la cantante spagnola nel brano Where Is Gone? tratto da Dopamine...

Spettacolo: Per te