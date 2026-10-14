La cantante milanese è ospite dell'ottava traccia di Amateur, il nuovo album dell'artista di Bologna in uscita il 23 ottobre 2026. Nel disco anche Salmo e Fabri Fibra, attesi con Cremonini al concerto di Londra del 20 ottobre (assieme alla stessa Malika Ayane)

Sedici anni dopo le precedenti collaborazioni, Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme. La cantante milanese è ospite di Cose molto piccole, uno degli undici brani che compongono Amateur, il nuovo album del cantautore bolognese in uscita il 23 ottobre 2026.

La collaborazione riporta insieme due artisti che nel 2010 avevano condiviso anche una relazione sentimentale. All'epoca avevano inciso Hello!, inserita nella raccolta 1999-2010 The Greatest Hits di Cremonini, e Believe in Love, contenuta nell'album Grovigli di Ayane. Dopo la fine della loro storia, le rispettive carriere avevano proseguito su percorsi distinti.