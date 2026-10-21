Cremonini, sold out il concerto di Londra per il nuovo album Amateur

E' un bilancio da sold out quello del concerto che ha suggellato ieri sera la presentazione a Londra - per la prima volta direttamente sul palco - dell'intera tracklist del nuovo album di Cesare Cremonini , Amateur . Disco d'ispirazione rock e di cesura da sé che il 46enne artista bolognese propone ad un tempo come una sfida e come "un nuovo debutto": a 27 anni di distanza dall'esordio vero, nemmeno 20enne, nella stagione lontana dei Lunapop. Una sfida a cui la grande comunità italo-londinese e la platea dell'O2 Shepherd's Bush Empire, storico teatro calcato in passato a ovest della capitale britannica da autentiche leggende mondiali della musica d'oltre Manica, hanno risposto presente.

Sul palco posto anche per le guest star

Accompagnato da una super band di musicisti anglosassoni e italiani (in testa il sassofonista Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nel passo d'addio di 'Blackstar'), Cremonini ha dato vita a uno show illuminato dalla musica e dall'oro scintillante degli strumenti. Eseguendo tutti e 11 i brani del nuovo disco. Tre dei quali in duetto annunciato con altrettante guest star: i rapper Salmo e Fabri Fibra (rispettivamente in 'Amateur' e nel singolo 'Paparazzi') e Malika Ayane (complice nel dialogo intimo di 'Cose molto piccole'). Malika ha inoltre concesso, con la sua voce cristallina, il bis di un secondo tete-a-tete con Cesare in una delle due cover fuori programma della scaletta: 'Walk on the wild side', omaggio a Lou Reed, a cui Cremonini ha fatto poi seguire verso fine serata quello a John Lennon con una versione trascinante di 'Stand by me'.



Sul palco pure Sig, misterioso polistrumentista e alter ego dalla testa nascosta in un teschio dorato che simboleggia l'immgine stessa del nuovo album. In galleria non sono mancati infine ospiti d'onore e amici vip del cantautore emiliano, come Elisa (ringraziata fra le ovazioni della platea nella sua veste di coautrice di una delle canzoni di 'Amateur', intitolata 'Cavalli da corsa'). O come Valentino Rossi (pronto a unirsi al coro a squarciagola del pubblico nel refrain di 'Stand by me', brano che ha visto Cremonini lasciare piano e chitarra per esibirsi da semi-esordiente anche al sax, in coppia con il nume tutelare McCaslin) . Senza dimenticare altri campioni e personaggi dello sport, da Paolo Di Canio a Stefano Domenicali, patron della Formula 1.