Cesare Cremonini, Sky media partner di One Night in London

Già da lunedì 19 ottobre, grazie a un accesso esclusivo, Sky seguirà da vicino tutte le fasi dell’evento, a partire dalle prove. Le telecamere accompagneranno pubblico e protagonisti in un racconto inedito dei due giorni, documentando i momenti più significativi della preparazione e dell’atmosfera dietro le quinte, tra backstage, attesa e incontri con i principali ospiti del concerto. Il racconto sarà arricchito dalle interviste esclusive ai protagonisti e da collegamenti in diretta su Sky TG24 e Sky Sport 24 nel corso delle giornate, oltre che sui canali social di Sky , per offrire una copertura completa e immersiva dell’evento.

Cremonini - Amateur Forever, il documentario

La media partnership accompagnerà così uno dei momenti centrali del nuovo progetto artistico di Cesare Cremonini e proseguirà con la messa in onda di Cremonini - Amateur Forever, il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.



Cesare Cremonini ha molte vite sulle spalle. È stato il “Cesare dei Lùnapop” alla fine degli anni Novanta, il ragazzo diciottenne capace di dare voce a un’intera generazione. Uno dei primi cantautori italiani degli anni Duemila a esprimere una sensibilità vicina al mondo indie, quando ancora quella parola non apparteneva al linguaggio del pop. È diventato poi una popstar da stadi, uno dei performer più completi del nostro Paese, capace di trasformare i propri concerti in spettacoli che hanno ridefinito l’immaginario della musica dal vivo italiana. Ma cosa succede a l’uomo quando l’artista che gli vive dentro ha già toccato con mano tutto? È da questa domanda che nasce Cremonini - Amateur Forever, un documentario inedito e irripetibile sulla nascita di un disco manifesto. Pepsy Romanoff, regista e creativo da sempre legato al mondo della musica, raggiunge Cesare a Londra, nello Studio 13 di Damon Albarn, per documentare la registrazione del suo nuovo disco.







SKY MEDIA PARTNER DI “MASTERCARD PRESENTS: CREMONINI - AMATEUR LIVE (ONE NIGHT IN LONDON)” CON COLLEGAMENTI IN DIRETTA, INTERVISTE ESCLUSIVE E CONTENUTI DAL BACKSTAGE REALIZZATI DA VERA SPADINI E FEDERICA PIRCHIO