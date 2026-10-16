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Cesare Cremonini, Sky media partner di One Night in London

Musica
Cesare Cremonini foto di Pepsy Romanoff

Sky sarà media partner di “One Night in London”, l’esclusivo evento di presentazione del nuovo disco dell'artista che si terrà il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. La collaborazione proseguirà con la messa in onda di "Cremonini - Amateur Forever", il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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Sky sarà media partner di “One Night in London”, l’esclusivo evento di presentazione del nuovo disco di Cesare Cremonini che si terrà il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Le interviste esclusive e i collegamenti in diretta

Già da lunedì 19 ottobre, grazie a un accesso esclusivo, Sky seguirà da vicino tutte le fasi dell’evento, a partire dalle prove. Le telecamere accompagneranno pubblico e protagonisti in un racconto inedito dei due giorni, documentando i momenti più significativi della preparazione e dell’atmosfera dietro le quinte, tra backstage, attesa e incontri con i principali ospiti del concerto. Il racconto sarà arricchito dalle interviste esclusive ai protagonisti e da collegamenti in diretta su Sky TG24 e Sky Sport 24 nel corso delle giornate, oltre che sui canali social di Sky, per offrire una copertura completa e immersiva dell’evento.

Cremonini - Amateur Forever, il documentario

La media partnership accompagnerà così uno dei momenti centrali del nuovo progetto artistico di Cesare Cremonini e proseguirà con la messa in onda di Cremonini - Amateur Forever, il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.


Cesare Cremonini ha molte vite sulle spalle. È stato il “Cesare dei Lùnapop” alla fine degli anni Novanta, il ragazzo diciottenne capace di dare voce a un’intera generazione. Uno dei primi cantautori italiani degli anni Duemila a esprimere una sensibilità vicina al mondo indie, quando ancora quella parola non apparteneva al linguaggio del pop. È diventato poi una popstar da stadi, uno dei performer più completi del nostro Paese, capace di trasformare i propri concerti in spettacoli che hanno ridefinito l’immaginario della musica dal vivo italiana. Ma cosa succede a l’uomo quando l’artista che gli vive dentro ha già toccato con mano tutto? È da questa domanda che nasce Cremonini - Amateur Forever, un documentario inedito e irripetibile sulla nascita di un disco manifesto. Pepsy Romanoff, regista e creativo da sempre legato al mondo della musica, raggiunge Cesare a Londra, nello Studio 13 di Damon Albarn, per documentare la registrazione del suo nuovo disco.



SKY MEDIA PARTNER DI “MASTERCARD PRESENTS: CREMONINI - AMATEUR LIVE (ONE NIGHT IN LONDON)” CON COLLEGAMENTI IN DIRETTA, INTERVISTE ESCLUSIVE E CONTENUTI DAL BACKSTAGE REALIZZATI DA VERA SPADINI E FEDERICA PIRCHIO 

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