Due percorsi musicali diversi si incontrano per la prima volta in “Amateur”. Cesare Cremonini ha coinvolto Salmo durante la lavorazione del nuovo album a Londra. La collaborazione ha prodotto la title track del disco e proseguirà sul palco londinese dell’O2 Shepherd’s Bush Empire Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Cesare Cremonini e Salmo insieme per la prima volta in un brano. I due artisti hanno collaborato a “Amateur”, title track del nuovo album di Cremonini, in uscita il 23 ottobre. Il duetto arriverà anche dal vivo: Salmo sarà ospite del concerto del 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, tre giorni prima della pubblicazione del disco.

Il primo duetto di Cremonini e Salmo La collaborazione è nata durante la lavorazione di “Amateur”. Dopo la conclusione del suo ultimo tour, Cremonini ha contattato Salmo per coinvolgerlo nel nuovo progetto. Il rapper lo ha poi raggiunto durante le sessioni allo Studio 13 di Londra, dove il disco è stato registrato. Da quell'incontro è nato il brano che dà il titolo all'album. “A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno della sua guida. Io ho trovato un amico”, ha detto Cesare Cremonini. Approfondimento Cesare Cremonini, è uscito il singolo Paparazzi: testo e significato

Foto di Pepsy Romanoff

Il concerto a Londra Salmo è il primo ospite annunciato per la data del 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire. Nel concerto Cesare Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album, nella stessa città in cui è stato registrato. Sul palco sono previsti anche musicisti e artisti che hanno preso parte alla realizzazione del progetto.