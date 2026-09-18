Cesare Cremonini, è uscito il singolo Paparazzi: testo e significato

Paparazzi è primo travolgente singolo estratto da Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini, in uscita il 23 ottobre. Paparazzi è un brano adrenalinico, che fatica a trovare riferimenti nella musica italiana attuale, unendo diversi linguaggi che non vengono semplicemente accostati, ma finiscono per generare qualcosa di estremo eppure fortemente immediato. Prodotto come il brano d’esordio di una band alternative uscita da un sobborgo di Londra, Paparazzi colpisce fin dal primo ascolto per il groove ruvido, il riff di chitarre sinuose e la sonorità internazionale.

Un gesto artistico netto, che mette al centro la musica suonata e sceglie il rock’n’roll come attitudine prima ancora che come riferimento musicale, per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, fin dal primo verso, si muove libera, diretta e graffiante, accompagnata dal suono asciutto di una band totalmente rinnovata, nata dall’incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. Cesare ha detto di avere scelto Paparazzi perché "ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: posso provare a farlo io.

Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo Amateur: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni".