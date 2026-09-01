Cesare Cremonini, il 23 ottobre esce l'album di inediti Amateur

Il disco è stato registrato allo Studio 13 di Londra. Il 27 novembre da Bologna parte il tour nei palazzetti ribattezzato Amatour

Il 23 ottobre esce Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini. Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera. Registrato allo Studio 13 di Londra, Amateur segna un nuovo, netto capitolo

nel percorso artistico di Cremonini. Amateur è stato scritto, suonato e registrato

senza intelligenza artificiale. L'album sarà disponibile per il pre-order a partire da mezzanotte per i seguenti formati: CD standard, LP standard, CD e LP autografati

numerati in edizione limitata. Per la prima settimana i formati fisici saranno disponibili in esclusiva sullo shop Universal Music Italia. Dalla settimana successiva, CD e LP standard saranno disponibili su tutto il mercato.