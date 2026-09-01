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Cesare Cremonini, il 23 ottobre esce l'album di inediti Amateur

Musica
Credit Pepsy Romanoff

Il disco è stato registrato allo Studio 13 di Londra. Il 27 novembre da Bologna parte il tour nei palazzetti ribattezzato Amatour

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Il 23 ottobre esce Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini. Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera. Registrato allo Studio 13 di Londra, Amateur segna un nuovo, netto capitolo

nel percorso artistico di Cremonini. Amateur è stato scritto, suonato e registrato

senza intelligenza artificiale. L'album sarà disponibile per il pre-order a partire da mezzanotte per i seguenti formati: CD standard, LP standard, CD e LP autografati

numerati in edizione limitata. Per la prima settimana i formati fisici saranno disponibili in esclusiva sullo shop Universal Music Italia. Dalla settimana successiva, CD e LP standard saranno disponibili su tutto il mercato.

La cover di Amateur

LE DATE DI AMATOUR

Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna nei palasport con Amatour. Queste le prime date annunciate. Le prevendite partiranno da lunedì 7 settembre per i titolari di carta Mastercard; da martedì 8 per coloro che avranno preordinato una copia in edizione fisica di Amateur sullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di domenica 6 settembre 2026; da mercoledì 9 apertura vendite generali su Live Nation (www.livenation.it).
 

27-28-30 NOVEMBRE

BOLOGNA - UNIPOL ARENA

9-10 DICEMBRE

TORINO - INALPI ARENA

15-16-18 DICEMBRE
MILANO - UNIPOL FORUM

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