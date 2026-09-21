Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford

Lo riportano media Usa. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che il 27enne è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione. La causa del decesso non è stata resa nota

Presley Gerber, figlio della supermodella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, è morto all’età di 27 anni. La notizia, riportata dalla Abc, è stata confermata dal medico legale della contea di Los Angeles. Secondo quanto emerso, il decesso è avvenuto domenica all’interno di una struttura di riabilitazione. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli relativi alle cause del decesso.

Modello all'età di 15 anni

Fratello maggiore della modella e attrice Kaia Gerber, Presley aveva intrapreso la carriera nel mondo della moda firmando un contratto con l’agenzia IMG Models all’età di 15 anni. Nel corso della sua attività professionale ha sfilato durante le settimane della moda per marchi come Moschino e Dolce & Gabbana, partecipando inoltre a campagne pubblicitarie per Calvin Klein. In passato Gerber aveva parlato pubblicamente delle proprie sfide legate alla salute mentale e alla dipendenza da sostanze, affrontando apertamente il percorso di riabilitazione e cure seguito dopo l’incriminazione per guida in stato di ebbrezza avvenuta nel 2019.