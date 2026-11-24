Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto una nuova base a Milano. La coppia, in attesa del terzo figlio, si è trasferita in un appartamento nel quartiere di Porta Nuova, più vicino agli impegni professionali di entrambi
Luca Argentero e Cristina Marino cambiano casa. La coppia ha scelto di lasciare, almeno in parte, la residenza nella campagna umbra di Città della Pieve per avere una nuova base a Milano, nel moderno quartiere di Porta Nuova. Una decisione legata soprattutto agli impegni professionali, che permette a entrambi di essere più vicini ai numerosi progetti tra cinema, teatro, televisione e fitness.
La nuova abitazione, come riportato dal settimanale Chi, si trova in una delle zone più moderne della città, tra Isola, Varesine e Garibaldi. Un contesto caratterizzato da grattacieli, ristoranti, locali e aree verdi, con il Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi a pochi passi.
Una nuova base per la famiglia
La scelta di Milano rappresenta una soluzione pratica anche per la quotidianità familiare. Argentero e Marino sono infatti già genitori di Nina Speranza, sei anni, e Noè Roberto, tre anni, e sono in attesa del terzo figlio.
Porta Nuova consente alla famiglia di avere a disposizione numerosi servizi e, soprattutto, di ridurre gli spostamenti legati al lavoro. La nuova casa diventa così una seconda dimensione abitativa rispetto alla residenza immersa nel verde dell’Umbria.
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Gli interni della nuova casa
Dalle immagini condivise da Cristina Marino sui social emerge un appartamento caratterizzato da ambienti ampi e luminosi. L’abitazione dovrebbe trovarsi all’ultimo piano di un edificio contemporaneo e sembra essere valorizzata dalla presenza di soffitti alti e lucernari.
L’arredamento punta su linee essenziali e uno stile minimalista, con il legno e le fotografie a rendere gli spazi più personali e accoglienti. La luce naturale è uno degli elementi più evidenti degli ambienti mostrati.
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Tra Milano e la campagna umbra
Il trasferimento non cancella il legame della coppia con la casa di Città della Pieve, in Umbria, dove Argentero e Marino hanno trascorso molto tempo lontano dal ritmo della città.
La nuova abitazione milanese risponde soprattutto alle esigenze della fase professionale che stanno vivendo, offrendo al tempo stesso alla famiglia una soluzione più funzionale per la vita quotidiana e per l’arrivo del terzo figlio.
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