Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto una nuova base a Milano. La coppia, in attesa del terzo figlio, si è trasferita in un appartamento nel quartiere di Porta Nuova, più vicino agli impegni professionali di entrambi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Luca Argentero e Cristina Marino cambiano casa. La coppia ha scelto di lasciare, almeno in parte, la residenza nella campagna umbra di Città della Pieve per avere una nuova base a Milano, nel moderno quartiere di Porta Nuova. Una decisione legata soprattutto agli impegni professionali, che permette a entrambi di essere più vicini ai numerosi progetti tra cinema, teatro, televisione e fitness. La nuova abitazione, come riportato dal settimanale Chi, si trova in una delle zone più moderne della città, tra Isola, Varesine e Garibaldi. Un contesto caratterizzato da grattacieli, ristoranti, locali e aree verdi, con il Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi a pochi passi.

Una nuova base per la famiglia La scelta di Milano rappresenta una soluzione pratica anche per la quotidianità familiare. Argentero e Marino sono infatti già genitori di Nina Speranza, sei anni, e Noè Roberto, tre anni, e sono in attesa del terzo figlio. Porta Nuova consente alla famiglia di avere a disposizione numerosi servizi e, soprattutto, di ridurre gli spostamenti legati al lavoro. La nuova casa diventa così una seconda dimensione abitativa rispetto alla residenza immersa nel verde dell’Umbria. Approfondimento Doc nelle tue mani, nella stagione 4 anche la moglie di Luca Argentero

Gli interni della nuova casa Dalle immagini condivise da Cristina Marino sui social emerge un appartamento caratterizzato da ambienti ampi e luminosi. L’abitazione dovrebbe trovarsi all’ultimo piano di un edificio contemporaneo e sembra essere valorizzata dalla presenza di soffitti alti e lucernari. L’arredamento punta su linee essenziali e uno stile minimalista, con il legno e le fotografie a rendere gli spazi più personali e accoglienti. La luce naturale è uno degli elementi più evidenti degli ambienti mostrati. Approfondimento Argentero e Cristina Marino, terzo figlio in arrivo: l'annuncio