Luca Argentero, 43 anni, e Cristina Marino, 30, si sono sposati. I due attori si sono detti “sì” sabato 5 giugno, nel pomeriggio, a Città della Pieve, cittadina in provincia di Perugia. La cerimonia è stata celebrata con rito civile dal sindaco Fausto Risini, nella sala giunta del Comune. Un matrimonio molto intimo e tenuto in gran segreto: alle nozze erano presenti solo due amici milanesi degli sposi, come testimoni, e un fotografo. Prima della cerimonia, verso le ore 18, si è tenuto un aperitivo a casa di Argentero, al quale avrebbero partecipato circa 30 invitati e pochissimi volti noti, tra cui l'attore Raz Degan. Poi la corsa a bordo del sidecar rosso verso il palazzo comunale, con lo sposo alla guida e la sposa in abito bianco al posto del passeggero. Gli ospiti presenti all'aperitivo li hanno aspettati a casa, per festeggiarli dopo il “sì”. I due attori, molto riservati, non hanno pubblicato alcuna foto o video del lieto evento. Delle nozze gira solo il video Tik Tok di un passaggio in sidecar con i due sposi.