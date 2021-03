Luca Argentero si sposa: l’annuncio della fidanzata Cristina Marino

“Che io mi sposi è evidente, che abbia scelto una più pazza di me per farlo ancora di più” ha poi scherzato, mostrando alcuni video con la sua wedding planner . “Sono sicura che prima o poi sceglieremo almeno il piatto”.

“Sarà una cosa molto semplice, Covid permettendo. Sarà una festa d'amore semplicissima . La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali” ha spiegato su Instagram Cristina Marino.

La storia d’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero (FOTO) si sono conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015. L’attore era sposato con Myriam Catania e, solo quando le nozze finirono, si fece avanti con Cristina.

Al fianco della neo fidanzata, fitness influencer con la passione per lo yoga e con alcune esperienze sul piccolo e sul grande schermo, Argentero si mostrò per la prima volta in pubblico nel settembre 2017 all’AmfAR Gala. Il 10 dicembre 2019, l’annuncio della gravidanza. “Io e te… diventiamo tre!” scrisse all’epoca l’attore. Il 20 maggio 2020 è nata Nina Speranza, mostrata con parsimonia sui social e mai in volto.

“Ci siamo visti la prima volta sul set e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico” ha spiegato la Marino. “Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua, cucina benissimo, e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare è che per tutti sarò sempre la compagna di Argentero”.

Strenui difensori della loro privacy, raramente Luca e Cristina hanno parlato della loro relazione. Solamente nel salotto di Silvia Toffanin, a “Verissimo”, l’influencer ha confessato: “Stiamo organizzando il matrimonio, speriamo di sposarci prima della prossima estate. Vorrei una cerimonia normale, senza troppi ospiti o troppo pochi”. Ora, sembra che quel sogno sia destinato a diventare realtà.